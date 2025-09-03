CineCiutat inaugura un ciclo con películas clásicas restauradas

CineCiutat inaugura este mes de septiembre el nuevo ciclo Absolute Cinema con el que proyectará películas clásicas restauradas y remasterizadas. Con esta programación se inaugura la nueva sala 1, equipada con un proyector 4K HDR de última generación.

Absolute Cinema comenzará este viernes, 5 de septiembre, con Tiburón, de Steven Spielberg, y continuará el viernes siguiente con Manhattan, de Woody Allen. El 19 de septiembre se proyectará Heat, el día 26 será Interstellar, el 3 de octubre Showgirls, el día 10 se podrá ver The Matrix y cerrará el ciclo Blade Runner: The Final Cut, el 17 de octubre.

En un comunicado, CineCiutat destaca que “se convierte en la única sala de Mallorca que ofrece la experiencia de volver a ver en pantalla grande algunos de los títulos más icónicos del séptimo arte”.

Las entradas para ver una de estas películas tienen un precio de 8 € (o 5 € para personas socias) y ya se pueden adquirir a través de la web de CineCiutat o en taquilla.

El nuevo ciclo se suma a los dedicados recientemente por CineCiutat a Paul Thomas Anderson, Wes Anderson o Agnès Varda y cuenta con financiación del Consell de Mallorca.