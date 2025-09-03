CineCiutat inaugura un ciclo con películas clásicas restauradas
Las proyecciones de Absolute Cinema comienzan este próximo viernes con 'Tiburón'
CineCiutat inaugura este mes de septiembre el nuevo ciclo Absolute Cinema con el que proyectará películas clásicas restauradas y remasterizadas. Con esta programación se inaugura la nueva sala 1, equipada con un proyector 4K HDR de última generación.
Absolute Cinema comenzará este viernes, 5 de septiembre, con Tiburón, de Steven Spielberg, y continuará el viernes siguiente con Manhattan, de Woody Allen. El 19 de septiembre se proyectará Heat, el día 26 será Interstellar, el 3 de octubre Showgirls, el día 10 se podrá ver The Matrix y cerrará el ciclo Blade Runner: The Final Cut, el 17 de octubre.
En un comunicado, CineCiutat destaca que “se convierte en la única sala de Mallorca que ofrece la experiencia de volver a ver en pantalla grande algunos de los títulos más icónicos del séptimo arte”.
Las entradas para ver una de estas películas tienen un precio de 8 € (o 5 € para personas socias) y ya se pueden adquirir a través de la web de CineCiutat o en taquilla.
El nuevo ciclo se suma a los dedicados recientemente por CineCiutat a Paul Thomas Anderson, Wes Anderson o Agnès Varda y cuenta con financiación del Consell de Mallorca.
- Un joven de 28 años muere al chocar contra un camión en Palma
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa
- Nuevos pisos a precio limitado en Palma: autorizan la construcción de 82 viviendas en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear