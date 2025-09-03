Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CineCiutat inaugura un ciclo con películas clásicas restauradas

Las proyecciones de Absolute Cinema comienzan este próximo viernes con 'Tiburón'

Un fotograma de 'Tiburón'.

Un fotograma de 'Tiburón'. / Peacock/Universal Pictures

Montse Terrasa

Palma

CineCiutat inaugura este mes de septiembre el nuevo ciclo Absolute Cinema con el que proyectará películas clásicas restauradas y remasterizadas. Con esta programación se inaugura la nueva sala 1, equipada con un proyector 4K HDR de última generación.

Absolute Cinema comenzará este viernes, 5 de septiembre, con Tiburón, de Steven Spielberg, y continuará el viernes siguiente con Manhattan, de Woody Allen. El 19 de septiembre se proyectará Heat, el día 26 será Interstellar, el 3 de octubre Showgirls, el día 10 se podrá ver The Matrix y cerrará el ciclo Blade Runner: The Final Cut, el 17 de octubre.

En un comunicado, CineCiutat destaca que “se convierte en la única sala de Mallorca que ofrece la experiencia de volver a ver en pantalla grande algunos de los títulos más icónicos del séptimo arte”.

Las entradas para ver una de estas películas tienen un precio de 8 € (o 5 € para personas socias) y ya se pueden adquirir a través de la web de CineCiutat o en taquilla.

El nuevo ciclo se suma a los dedicados recientemente por CineCiutat a Paul Thomas Anderson, Wes Anderson o Agnès Varda y cuenta con financiación del Consell de Mallorca.

