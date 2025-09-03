Antoni Vidal Ferrando: «Seguiré defendiendo todo lo que he amado siempre»

Antoni Vidal Ferrando (Santanyí, 1945) publica este miércoles, 3 de septiembre, un nuevo poemario Entre dues fosques (Proa). A punto de cumplir los 80 años, asegura que la edad comporta sabiduría y tolerancia, «si uno no ha perdido la cabeza antes», incide. Y aunque ver editada una de sus obras le sigue produciendo satisfacción, «con el paso de los años, ni las alegrías ni las penas son tan intensas», matiza. El metafórico título de su último libro tiene que ver con su momento vital, con echar la vista atrás y con ver lo que queda por delante, pero también se refiere a la oscuridad de los tiempos actuales. «Ahora me dan miedo los que piensan que tienen el cien por cien de la razón. Y algo muy importante para la convivencia es aceptar la parte de razón que tiene todo el mundo, aunque esté muy alejado de tu manera de ser, de vivir y de entender el mundo», afirma durante una entrevista en su casa.

Vidal Ferrando está convencido de que «la cultura nos puede unir a todos», algo que defendía el escritor e historiador santanyiner Bernat Vidal i Tomàs, a quien considera su «gran maestro» y el de la generación de poetas de los años 50. A él atribuye que Santanyí haya sido tan prolífico en escritores y, como ejemplo, menciona a Antònia Vicens, a Blai Bonet, a Pau Vadell y a Joan Pons Bover.

El escritor e historiador, en el patio de su casa de Santanyí. / GUILLEM BOSCH

Acerca de Entre dues fosques, Vidal Ferrando considera que el poemario es como «un inventario» de su vida, en el que analiza lo que le ha ido pasando, las contradicciones humanas, los buenos y los malos recuerdos y sus «grandes viajes por los caminos de la literatura, incluso las metas imposibles» y que tienen que ver con su amor por las palabras. «Las palabras son conocimiento, son posibilidad, peces que vuelan, pero también son difíciles, indomesticables, y nunca nos acaban de contar todos sus secretos...», se explica.

Premios y reconocimientos

En 2023, la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana le concedió el premio Jaume Fuster a su trayectoria literaria, en la que destacan El brell dels jorns, Les llunes i els calàpets, La ciutat de ningú, Quan el cel embogeix y el más reciente poemario Si entra boira no tendré on anar, por citar tan solo algunos títulos. Antes ya había conseguido otros reconocimientos como el Ausiàs March, el Ciutat de Palma (1985 y 1995), Cavall Verd - Josep M. Llompart de la crítica o el Premi Carles Riba de Poesia. Además, su vida ha sido recogida en el libro Antoni Vidal Ferrando. La mà de l’escriptor, de Miquel Àngel Vidal y el Ayuntamiento de Santanyí creó en 2017 un premio de narrativa con su nombre.

Este poeta empezó a escribir cuando tenía 13 años, pero con 21 años le asaltó una crisis y lo dejó. Era la década de los 60 del siglo pasado y habían salido libros de Blai Bonet, Miquel Bauçà, Tomeu Fiol y Miquel Àngel Riera que le parecieron «extraordinarios». También se había presentado al Ciutat de Palma dos años consecutivos, ediciones en que el premio se lo llevaron Guillem Frontera y Jaume Pomar y, además, la muerte de Bernat Vidal le afectó. Regresó a la escritura con 39 años y ya lo hizo «de manera absoluta».

Vidal Ferrando cree que «cuando escribes lo debes hacer de tal manera que lo puedan aceptar todas las personas de todas las ideologías y de todas las maneras de ser. Por tanto, tiene que ser una cosa muy sutil». En su literatura está todo lo que ha sido importante en su vida: «La lucha por la libertad, la lucha por el país, la lucha por la lengua, por los derechos humanos, dar testimonio público de aquello que defiendes y ver de qué manera aquello que tú esperabas se cumple o no».

Volviendo a su nuevo poemario y a esas fosques, el escritor afirma que «ahora estamos en unos momentos muy negros». «Me parece que los poderosos nunca habían tenido tanto poder de extinción como tienen ahora, ni tanto poder de manipulación. Evidentemente, esto me preocupa y lo intento decir de alguna manera. Su gran triunfo sería que yo me acobardara y me rindiera. Y cada día tengo más ganas de rendirme, pero no. Seguiré defendiendo todo lo que he amado siempre». Ante esa oscuridad, este poeta recurre a las palabras. «La literatura tiene que sugerir, tiene que insinuar, pero ha de dejar espacios de libertad de tal forma que la debe poder leer todo el mundo según su manera de ser, que pudiese llegar a personas de todos los lugares del mundo y de todas las épocas», comenta.

El mundo de otros autores

Aunque reconoce que cada vez le cuesta más leer, por la edad y por la cantidad de obras que se publican al año, también remarca que hay poetas que le han gustado mucho, aunque prefiere no nombrarlos para no olvidarse de ninguno. «Me muestran unas imágenes que me hacen mirar el mundo con otros ojos y eso es fantástico. Creo que esa una finalidad de la literatura. El mundo es poliédrico y nosotros tenemos una tendencia a mirar las cosas siempre desde la misma perspectiva, entonces cuando alguien nos hace mirar desde otra perspectiva, te das cuenta de que tiene otros matices», añade sobre esos otros autores.

En Entre dues fosques el poeta rememora momentos de su niñez. Pese a ser una época que define como «tenebrosa», afirma que tuvo una buena infancia porque fue «un niño muy querido» y recuerda aquella «pureza». Fue en un campamento de la Falange donde empezó a abrir los ojos sobre lo ocurrido y nunca más quiso saber nada más de eso: «Eran unos lavados de cerebro inmensos. Y la gente que había perdido la guerra, como mi familia, callaba. Y creo que es porque no nos querían transmitir su estigma», añade sobre lo que sufrieron sus padres, abuelos y más familiares.

Como poeta escribe cuando el poema le llama, cuando escribirlo se convierte en necesidad. «Me cuesta mucho escribir, porque hasta que no estoy enamorado no lo doy por hecho. Puedo estar una mañana y hacer tres versos, porque no me sale el verso que quiero… El final de los poemas son muy importantes. Blai Bonet me dijo que el final de un poema tiene que ser tan bueno que dé ganas de volver a leerlo. Y yo puedo estar una semana pensando el final de un poema. No siempre, pero puedo estarlo». En prosa, dice que le resulta algo más fácil escribir, pero es primordial que tenga «la atmósfera» definida.

Al finalizar la entrevista, Vidal Ferrando llama a su esposa, Rosa, toma su mano y deja claro que ella ha sido fundamental para que él haya podido tener esta carrera literaria.