'Vientre', un 'ménage' a ocho manos de esculturas y pinturas

Joan de la Pierna, Llorenç Garrit, Carlos Penas y Marcos Torandell, los cuatro artistas del apocalipsis, todos rebeldes con causa y varones, aunque a uno de ellos le gustaría ser mujer, se profesan un respeto común, se desmarcan de ese mundo de “envidias y celos” que sacude el circuito tradicional de galerías, y están de estreno: el próximo 10 de septiembre, un miércoles -“no sé por qué todas las exposiciones se tienen que inaugurar los jueves”, espetan-, presentarán al público en la calle Can Savellà (número 26), en Palma, un ménage a varias bandas de esculturas y pinturas titulado Vientre.

“Dios los hace y ellos se juntan para deleitarnos con una exposición de escultura y pintura tan íntima como mundana, tan personal como diversa, en la que el denominador común es la creación, la interpretación del mundo, de las ideas o de los pensamientos desde la visión particular de cada uno de los artistas”, señala la historiadora del arte Judit Vega, quien ha puesto texto a una muestra que apuesta por la materia prima, la esencia, las raíces y las costumbres para crear formas nuevas; también por la explosión de colores; por la pintura tan real como fantasiosa; y por conseguir nuevas lecturas sobre cuadros ya creados.

Alternativos contra las castas

“En el mundo del arte, la competitividad, los egos y las castas, están a la orden del día. Encontrar un grupo de artistas que suma, que no se critica, que crea un movimiento cultural alternativo, es todo lo que necesito para formar parte de esto al cien por cien”, reflexiona Llorenç Garrit.

Con una obra que se nutre de sus luchas internas, donde las emociones se entrelazan con la distorsión de la realidad provocada por un trastorno obsesivo, Joan de la Pierna encuentro “muchísimas cosas” que reprocharle al sector del arte contemporáneo en Mallorca: “Hay un cúmulo de estímulos sin fundamento con pretensiones esencialmente lucrativas y comerciales para también la práctica de aparentar lujo y pertenecer a la casta del neo conquistador extranjero mallorquín con yate y con ello tapar su propia estupidez o el mismo sentido de la existencia del sufrimiento individual en el mundo… Igualmente que en el ambiente del arte, igual en el turismo o en las familias, en los bares, en las nubes, en las parejas… Casi todo es apariencia”.

Para Marcos Torandell, con Vientre reivindica el ejercicio de “no crear en vano. No tengo que hacer nada más y nada menos que lo que me apetece, lo que tengo dentro y necesito mostrar. Lo de crear es pura necesidad, me nace expresarme y así lo hago”, subraya.

“Es la primera vez que en mi estudio expone alguien que no sea yo. Respeto y admiro a estos tíos”, confiesa Carlos Penas, el artífice de una muestra que coincidirá, el día de su inauguración, con su 60 cumpleaños. “El arte siempre lo ha sido todo para mí”, apunta.