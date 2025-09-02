La pianista Linlin He actúa en el Festival de Música de Deià, que continúa hasta el 24 de septiembre

La joven pianista Linlin He actuará este miércoles, 3 de septiembre, en Son Marroig dentro del Festival Internacional de Música de Deià, que continuará con su programación hasta el próximo día 24.

Linlin He está considerada como una joven promesa de los teclados y en Son Marroig ofrecerá un concierto, a las 20 horas, con obras de Scarlatti, Bach, Haydn, Liszt y partituras de Chopin, finalizando así el ciclo de “Piano Series 2025”.

Pero la programación del Festival Internacional de Música de Deià continúa. El próximo 12 de septiembre, tendrá lugar el concierto a cargo del pianista Josep Colom, dentro del Ciclo Miró y la Música, en la Fundación Miró de Palma. En el programa, habrá obras de Mozart y Ravel.

El 17 de septiembre, en Son Marroig, el pianista australiano Piers Lane interpretará la integral de los Nocturnos de Chopin.

Para cerrar el Festival, el 24 de septiembre actuará el Cluster Passione Duo. Piano a cuatro manos, con Kasper Peter Bach y Alfredo Oyágüez Montero.