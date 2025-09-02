Es Jardí cierra su tercera edición con 21 fechas y 75.000 asistentes

Es Jardí despidió su tercera edición el pasado fin de semana. Desde el pasado 10 de julio, el festival ha congregado a 75.000 personas que a lo largo de 21 fechas han disfrutado de una variada programación de música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos en el jardín mediterráneo del Recinto Mallorca Live en Calvià.

Escenario Sa Clariana

En su tercera edición, Es Jardí ha estrenado un nuevo concepto para las tardes de verano del festival, recibiendo a los asistentes a su entrada al festival en el Escenario Sa Clariana. En este renovado escenario de bienvenida se ha establecido la primera conexión del público con lo que está por venir y a lo largo de los dos meses de programación ha acogido las propuestas más interesantes y variadas de la escena musical de Baleares con actuaciones y sesiones de artistas, bandas y DJ baleares, reforzando el compromiso del festival con el talento local.

Por sus tablas han pasado la artista menorquina María Florit, la banda The Mirror Three desde Formentera y Morning Drivers desde Ibiza y los proyectos mallorquines Ange, The Little Kiss, Tinons March Quartet, DJ Tere G, Barrilete Cósmico, David Cabot, Alex Abril, La Canija, Fly Funks, Carlos Gómez, Kool Vibes, el Tardeo Generación X con el DJ Ricardo D León y el acústico de Paco Martín y DJ Rachel de Vidal. La oferta local de jazz, funk & soul de los viernes en Sa Clariana ha sido posible gracias a la colaboración de Jazzlounge.

La mejor música nacional e internacional para todos los públicos

Un verano más, la cita imprescindible del verano en Mallorca se ha mantenido fiel a su carácter ecléctico, reflejado en un variado cartel conformado por nombres consagrados de la música así como algunos de los artistas del momento, tanto internacionales (Bomba Estéreo, Blue y Trueno) como nacionales (Pastora Soler, Dani Fernández, G-5, Mikel Izal, Guitarricadelafuente, Duncan Dhu y Beret).

Siempre buscando ofrecer al público la mejor experiencia, Es Jardí ha presentado este año el formato ‘Special Show’, una apuesta por traer a la isla artistas de renombre internacional, con las ya inolvidables actuaciones de Marc Anthony y Alejandro Fernández. Otra de las novedades de esta edición ha sido la primera visita a la isla de Soultown Festival, una noche de celebración del soul, el funk y los grandes clásicos con nombres como Shalamar y Tunde Baiyewu (la inconfundible voz de The Lighthouse Family).

Una cita con la gastronomía y para toda la familia

La oferta gastronómica se mantiene como uno de los pilares del festival, que en esta tercera edición ha vuelto a contar con una oferta variada (con opciones sin gluten, vegetarianas y veganas) y con empresas de restauración de la isla que trabajan con productos de proximidad: La Rosa, Beewi, Beewi Beach, Can Company e Indivisible. También han ofrecido sus productos Viandas Salamanca y Don’t Cry. Por su parte, la zona Premium ha contado con KM1, que ha ofrecido de aperitivo una gilda acompañada con degustación de vermut de Mallorca.

El jardín mediterráneo de Calvià ha sido una cita perfecta para toda la familia gracias a sus actividades para todos los públicos (actuaciones de acróbatas, pintacaras, espectáculos de malabares y de fuego…) y el rincón para los más pequeños, Es Jardinet.

El buen ambiente es una nota dominante en Es Jardí / © Tomas Moya / Photographer

La mejor terraza del Mediterráneo

Por tercer año consecutivo, el “Mediterranean boutique festival” ha sido una cita imprescindible del verano mallorquín, ofreciendo una experiencia boutique única que combinó música, entretenimiento y cultura en un entorno privilegiado.

Es por ello que la Zona Premium de Es Jardí ha sido, un año más, punto de encuentro de muchas caras conocidas del ámbito social, cultural, económico y político como Rudy Fernández, Helen Lindes, Nacho Aragón, Bea Gimeno o la presidenta del Govern Marga Prohens, entre otros no han faltado a la cita este verano en la mejor terraza del Mediterráneo.

Instituciones y patrocinadores

Es Jardí ha contado en esta ocasión con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Calvià, con una carpa/stand en la/el que Magaluf ha sido la protagonista. Una acción que se ha enmarcado dentro de la campaña de concienciación sobre turismo sostenible en Magaluf, que promueve actitudes responsables entre turistas y residentes, fomentando la convivencia y el cuidado del entorno. Se trata de una iniciativa impulsada por el Govern Balear a través del Impuesto de Turismo Sostenible y que cuenta con el apoyo del Ajuntament de Calvià, que enmarca estas acciones bajo el lema de ‘Magaluf for All’. También ha contado con el apoyo del Consell de Mallorca a través del departamento de Cultura y Patrimonio y la Fundació Mallorca Turisme y por parte del Govern de les Illes Balears a través del Institut d’Estudis Baleàrics. Además en clave nacional, Acción Cultural Española.

Además, ha recibido el apoyo de los patrocinadores Estrella Damm, Inclusive Collection part of World of Hyatt (Zöetry Wellness & Spa Resorts, Dreams Resorts & Spas, Secrets Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts), CaixaBank, Air Europa, Trasmed, Logitravel, ib-red, Coca-Cola, Lomusic, Viandas, Vallformosa, Pabera Ombra, y RCD Mallorca, y entradas.com es la ticketera oficial. Cadena SER Radio Mallorca ha sido el medio oficial del ciclo e IB3 medio colaborador.