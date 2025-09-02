Así huele Mallorca, dos marcas que convierten la isla en perfume

En Mallorca, el olfato también es memoria. No solo es la naranja que perfuma los campos de Sóller, o la canela que envuelve una cocina en Santanyí; también es el aire espeso de agosto en una plaza sin sombra, el Mercat de l'Olivar y sus puestos llenos de frutas y flores, o esa mezcla de salitre y piedra caliente que flota en Sa Calobra, cuando el mar se abre paso entre las paredes del torrente. Son aromas que no se embotellan fácilmente, pero hay quien lo ha intentado. Y lo ha logrado.

Desde dos perspectivas distintas pero con la misma raíz mallorquina, Arquinesia y Palmaria han hecho del perfume una forma de narrar la isla. La primera, ubicada en una antigua casa del casco histórico de Palma, ofrece una experiencia envolvente en la que conviven historia, diseño y emoción. La segunda, sin tienda física pero con una identidad muy arraigada, convierte los paisajes de la isla en fragancias unisex, limpias y profundamente evocadoras.

Ambas marcas trabajan con ingredientes naturales, referencias culturales y una convicción compartida: el perfume no es solo una fragancia, es también un recuerdo.

Arquinesia, una tienda con olor a la historia de Mallorca

Ubicada en una antigua casa mallorquina del casco antiguo de Palma, Arquinesia no se parece a ninguna perfumería convencional. Desde que se cruza el umbral, la atmósfera lo envuelve todo: muebles antiguos, mármol, balanzas, cerámicas, cuadros marinos y un aroma cuidadosamente dispersado en cada estancia. Nada está colocado al azar.

“Nosotros no vendemos perfumes, vendemos una parte del corazón de Mallorca”, afirma Romana D., fundadora de la marca. “Cuando entra un cliente no le preguntamos qué quiere, sino cómo se siente. Y a partir de ahí, buscamos la fragancia que mejor se relacione con esa emoción”, comenta.

Balcón al casco antiguo que se puede observar desde la tienda / Toni Dunne

El nombre Arquinesia proviene de las antiguas denominaciones latinas y griegas que se utilizaban para referirse al archipiélago balear. En la Antigüedad, los griegos designaban a Mallorca y Menorca con el nombre de Gymnesiae, una de las raíces históricas que ha evolucionado hasta dar lugar al término que inspira la marca.

Esa herencia clásica se refleja en la línea Scents of History, concebida como un homenaje al pasado árabe y mediterráneo de las islas. Las fragancias de esta colección se caracterizan por notas intensas como el pachuli y la madera, que aportan mayor profundidad y evocan la riqueza cultural de Baleares: “Son fragancias más pesadas que las otras líneas, pero igual de emocionales. Nos inspiran todas las islas de Baleares y usamos muchos ingredientes locales”, explica Romana.

La línea Discovery, en cambio, evoca la naturaleza viva y cotidiana: jardines interiores, higos, naranjos de Sóller. Fragancias frescas, limpias y muy conectadas con la experiencia física de habitar la isla. Una de las creaciones más queridas por la fundadora es Memories, una fragancia en la que la canela ocupa un lugar esencial. “La canela nos recuerda a muchas cosas de la isla: el arròs brut, el arroz con leche en verano o las galletas en invierno. La canela es parte de Mallorca”, afirma.

Decoración de Arquinesia / Toni Dunne

La tienda en sí también forma parte del relato. En la planta baja, los perfumes reposan entre vitrinas de madera y objetos antiguos, mientras un balcón se asoma a un patio interior cubierto de vegetación. “Queremos que en cada parte de la tienda sientas un poco de historia”, añade Romana. “El olor también es clave: rociamos nuestras fragancias para que el espacio hable a través del aroma”, explica.

Palmaria, paisajes de la isla hechos perfume

Sin tienda física ni escaparate propio, Palmaria ha sabido construir su identidad desde el interior de la isla hacia el mundo. Fundada en 2012 por Markus Elter, la marca toma su nombre de Palmaria, el apelativo romano de Palma, y busca convertir los paisajes de Mallorca en fragancias frescas, cítricas y emocionales: “Queremos que, al olerlos, las personas se sientan en unos campos de naranjos o en alguna playa paradisíaca”, resume Elter.

Markus Elter creador de Palmaria / Markus Elter

Su primera creación, Flor de Naranjo, se inspira en los campos de cítricos de Sóller. Con notas de bergamota, limón y flor de azahar, un corazón de lavanda y menta, y una base de pachulí y musgo de árbol, la fragancia transmite la luz clara de un día de verano en la Serra de Tramuntana.

El perfume Flor de Naranjo inspirado en los campos de Sóller / Palmaria

Le siguen Terra de Flors, una composición floral con rosa, violeta, jazmín y frambuesa; Mar, que evoca el mar balear con neroli, lavanda, freesia y notas marinas; y Vent d’Estiu, una fragancia que huele a brisa de agosto, con mandarina, flores blancas, ámbar y maderas suaves.

Las cuatro propuestas son unisex y veraniegas, con un enfoque claramente orientado al frescor mediterráneo. Aunque su estructura puede recordar a perfumes como Colonia de Acqua di Parma o Aqua Celestia de Maison Francis Kurkdjian, su identidad es propia, discreta y profundamente ligada a Mallorca: “Estamos trabajando en una nueva fragancia que evoque el otoño: con pino, almendra y verde. Una interpretación distinta de la isla, más introspectiva”, adelanta Elter.

Las cuatro fragancias vendidas por la tienda / Palmaria

Tanto Arquinesia como Palmaria convierten el perfume en un relato. La primera lo hace desde el ritual de la tienda, el arte, la historia y el espacio. La segunda, desde la naturaleza, el clima y el paisaje. Ambas marcas apuestan por la autenticidad, los ingredientes naturales y la conexión emocional con la isla. Porque en Mallorca, como en pocos lugares del mundo, el recuerdo también se puede oler.