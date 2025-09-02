Daniel Monzón: “Muchas mujeres que vean ‘Ruega por nosotras’ van a sentir que la lucha por los derechos sigue siendo la misma que en los años 70”

¿Qué conclusiones saca una vez concluido el rodaje de ‘Ruega por nosotras’?

Estoy feliz (risas), muy satisfecho. Tengo muy buena sensación de lo que me llevo a montaje. Hacer una película es una epopeya, así que el hecho de concluir el rodaje te da euforia. Ahora me sumergiré en el montaje, proceso de sonorización, etalonaje, etcétera, que serán unos 9 meses, y creo que podré tener terminada la película para mayo de 2026. La sensación es muy buena. Realmente un rodaje es como bajar a la mina para procurarte todas las piedrecitas con las que luego compones el gran mosaico, y creo que las piedrecitas que me llevo son muy valiosas.

La película, una producción de Arcadia en coproducción con la francesa Noodles Production, se ha rodado durante nueve semanas entre Vizcaya y Barcelona. ¿El rodaje siempre es la fase que más disfrute le reporta?

La verdad es que yo disfruto con todas las fases pero son estadios muy diferentes a los que te enfrentas. La escritura de guion, porque yo siempre participo en la escritura de guion [en esta ocasión repite con Jorge Guerricaechevarría, con el que trabaja desde su segunda película, y con el que ha logrado éxitos como ‘Celda 211’, ‘El niño’ o ‘Las leyes de la frontera’], no tiene nada que ver con la parte de preparación de la película ni con el rodaje, que físicamente es la más exigente pero también en la que te rodeas de un equipo y te alimentas de toda esa energía que bulle cada día y tienes que enfrentarte a diario a conseguir lo máximo en un tiempo limitado, a sacar lo mejor de ti mismo. Así que el rodaje siempre es una etapa muy intensa e inolvidable, con la creatividad saliéndote por los poros. Una película es como una cebolla, llena de capas; el corazón sería ese guion, que tiene que ser sólido, para que el viaje llegue a gran puerto, pero luego vas añadiendo toda una serie de capas que la van engordando y le dan sentido y cohesión.

La chispa que encendió este proyecto está en una serie de escritos sobre el Patronato de Protección a la Mujer, una institución creada durante la dictadura franquista con el objetivo de “redimir a la mujer inmoral” y por el que pasaron cientos de miles de jóvenes.

Yo di con esta historia a partir de un artículo periodístico que leí hace muchos años. En él se hablaba del Patronato de Protección de la Mujer, y esa lectura me golpeó. ¿Qué es esto?, me pregunté. Realmente es algo que ha permanecido muy secreto durante décadas y más décadas, y empecé a investigar, acudiendo a tesis doctorales, documentales, testimonios de personas que habían pasado por ahí… Y así di con los libros de una mujer que estuvo en el Patronato, Consuelo García del Cid, quien se impuso a sí misma sacar a la luz lo que era esta institución, que esta atrocidad no fuera olvidada. Ella tiene una serie de ensayos sobre el Patronato y uno de ellos es ‘Ruega por nosotras’, título que nos ha cedido para la película. Aunque es una historia dramática, escrita por Jorge y yo, es una historia de ficción original que está absolutamente basada en todos esos testimonios y esa documentación a la que hemos tenido acceso, no hay nada que nos hayamos inventado.

El rodaje de 'Ruega por nosotras' ha durado nueve semanas y se ha desarrollado entre Vizcaya y Barcelona / David Herranz

Es una historia de amistad, y también de terror.

Sí. La película está ambientada en 1974, justo antes de la muerte de Franco. La protagonista es Ana, una niña bien, hija de un notario del régimen, de familia católica, apostólica y romana. Su padre se enfadará con ella [a causa de una fuga nocturna), pero su único pecado es que tiene 19 años y quiere vivir. A raíz de una serie de comportamientos que sus padres consideran errados la meterán en el Patronato de Protección a la Mujer, donde coincidían algunas niñas bien con otra serie de chicas procedentes de familias desestructuradas. La mejor amiga de Ana es Sole, y ambas se tienen la una a la otra para soportar cómo esta institución trata de convertirlas en algo que no son. Ellas tienen unas ganas de vivir, una energía y una rebeldía que el sistema trata de aplastar, triturar, castrar. Será gracias a esa amistad por la que sobrevivirán a lo largo de los años, a pesar de que la institución aprieta cada vez más las tuercas para intentar convertirlas en mujeres dóciles, débiles y al servicio de la figura masculina.

Un tema de actualidad. Lo que quería esa institución ya lo querría ese partido de extrema derecha que no pienso pronunciar.

La película se ambienta desde 1974 a 1979, con bastante maldad, porque mientras en España se producen cambios, dentro de esta institución no hay ninguno. Da igual que esté Franco que el Rey, esta institución continúa hasta 1984, por pura inercia. Es decir, es una película que habla de un pasado muy reciente, y al que tenemos que estar muy atentos para que no se vuelva a repetir. O sea, también es una llamada de atención, porque algunos de los logros que se han conseguido respecto a derechos de todo tipo y especialmente derechos de la mujer no sufran una regresión. Creo que la película atrapará por un lado a un público de una edad que vivió esos años, los 70, pero las chicas de 19 y 20 años que la vean también se sentirán terriblemente identificadas con aquellas chicas que tenían las mismas pulsiones que ellas, y lo que querían era eso, vivir, y que de pronto el peso de una institución las aplasta. Muchas van a sentir que la España de hoy no difiere tanto de aquella de los años 70, y que la lucha por los derechos sigue siendo la misma. Por desgracia es una película que tiene mucha actualidad.

¿Usted reivindica el ejercicio de la resistencia en estos tiempos grises que están de vuelta?

Sí, es una película sobre resistencia y supervivencia, sobre cómo uno, a pesar de los envites, de la opresión del sistema, ha de conseguir, si tiene la fuerza suficiente, ser uno mismo.