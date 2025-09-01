Pilar Cerdà muestra 'La saviesa de la incertesa' en la Galeria Dionís Bennàssar de Pollença

La artista multidisciplinar Pilar Cerdà defiende que la sabiduría radica en "dejarse llevar", para afrontar los imprevistos y solucionarlos. Esa es La saviesa de la incertesa, título de la exposición que el próximo viernes, 5 de septiembre, inaugura en la Galeria Dionís Bennàssar, donde ha reunido buena muestra de su trabajo en las diferentes disciplinas que ha abarcado a lo largo de su trayectoria: la escultura, la cerámica, la pintura, el grabado y las instalaciones.

“Dejarnos fluir con el movimiento energético del universo nos hace ser sabios para aceptar lo que nos viene y saberlo solucionar”, quiere dejar claro Cerdà. “Esta sociedad nos ha enseñado que lo bueno es la seguridad y la seguridad es del pasado, la seguridad no existe”, añade la artista mientras ultima el montaje en la Dionís Bennàssar, en la que ya ha expuesto en otras ocasiones.

La artista y su obra 'En el aire conmovido'. / Pepe Cañabate

Esa manera de discurrir ante la vida de la que habla Cerdà también tiene que ver con su forma de crear, sustentada siempre por una investigación previa. “Me fundo con la materia que utilizo, que está viva y dejo fluir, me interesa que la obra me sorprenda a mi misma y a los otros, esta parte mágica, intuitiva e inconsciente que está al fin y al cabo en la vida, que surja y se refleje en la obra”, afirma la artista.

Licenciada en Historia del Arte por la UIB, Pilar Cerdà se formó en la Escola Massana de Barcelona y ha realizado exposiciones en galerías y museos, tanto locales, nacionales como internacionales. Sus piezas se han podido ver en ferias y en espacios públicos y forma parte de colecciones privadas e institucionales.

'Els sons dels plecs', en acero policromado. / .

“La obra de Cerdá aspira a elevarse por encima de la tierra y mira al cielo, casi como una plegaria secreta. Sus códigos, esos gestos cifrados parecen mensajes herméticos, se parecen mucho a ensalmos, rituales, talismanes… Lo cierto es que nos devuelven, nosotros espectadores, a tiempos pretéritos y futuros, a la tarea de pensar, de interrogar y deducir sus significados, completando así ese círculo mágico del diálogo artista – obra – espectador”, destaca de ella Pilar Ribal, gestora cultural y actual directora general de Patrimoni i Interpretació de la Ciutat en el Ayuntamiento de Palma.

'Silencio en construcción', de Pilar Cerdà. / Javier de Timoteo

En el catálogo de La saviesa de la incertesa, la periodista y directora de documentales Núria Abad escribe acerca de esta artista: “Nos recuerda que el arte no siempre debe decir, sino que puede sugerir; que no tiene que imponer un sentido, sino abrirlo. En tiempos que a menudo se exigen seguridades y respuestas inmediatas, Cerdà nos recuerda que existe una sabiduría profunda en saber esperar, escuchar y convivir con aquello que no podemos controlar”.