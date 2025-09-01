Francesca Thyssen-Bornemisza, mecenas y curadora de arte: «Vivimos tiempos temibles y el papel de la cultura es imaginar un mundo mejor»

¿De dónde surgió su interés por el arte y la historia de los Balcanes?

En los años 80 viajé mucho con mi padre a la Unión Soviética y, cuando el bloque del Este colapsó, nos afectó mucho: nuestra procedencia es húngara y llevábamos la conexión con esta parte del mundo a flor de piel. Y tras estallar la Guerra de los Balcanes me asaltó una necesidad imperiosa de saber qué ocurría aquí y cómo algo así podía suceder a las puertas del siglo XXI: ¿es qué nada podía hacerse para parar tanto horror y destrucción?

Y aquí se viene. ¿Qué esperaba conseguir?

Yo no tenía experiencia ni estudios de Política Internacional, pero me muevo siempre por un sentimiento de justicia y estaba en shock. Junto con un amigo de la infancia que era periodista de guerra emprendimos en 1991 un viaje en coche desde Suiza, donde vivía. En la frontera contactamos con quien después va a ser mi marido y padre de mis tres hijos [el empresario y político austríaco Carlos de Habsburgo-Lorena], y gracias a él logramos entrar en Zagreb.

Y allí, ¿en qué consistió su trabajo?

Trabajaba en todas las líneas del frente fotografiando y documentando la destrucción de bibliotecas, museos, monasterios e iglesias donde aún se conservaba una enorme riqueza artística. Todo lo que no había sido saqueado o destruido, o evacuado a lugares como Italia –obras de arte que databan principalmente del Renacimiento–, había sido arrumbado en depositarios, protegido por sacos terreros, empapado por la humedad de la intemperie. Nadie sabía qué hacer con ello, los organizadores de una conferencia en Zagreb, Art at War, me invitaron a visitar estos depósitos.

Y ¿qué se le ocurrió para salvar semejante patrimonio herido de guerra?

Con la ayuda de algunos sponsors organicé en el monasterio de San Francisco de Dubrovnic un taller de restauración al frente del cual estuvieron durante más de un año los mayores expertos mundiales en restauración de pintura: el italiano Stephano Scarpelli, conservador en la Gallería de los Uffizi de Florencia, y el croata Giovanni Mauricci, maestro en paneles de madera, exiliado a EEUU y entonces conservador jefe de la Fundación Getty.

En esas líneas del frente, bajo el fuego cruzado, llegó a instalarse temporalmente en Dubrovnic durante aquellos años de feroz guerra civil. ¿Nunca temió por su vida?

No, no sentía miedo. Uno no puede vivir con miedo. Estás en una misión, como cualquier otro voluntario, arriesgas tu vida por una causa de la que estás convencida. Como tampoco me asustan las carreras de mi hijo Ferdinand [piloto de automovilismo]. Además, entonces no había nacido ninguno de mis tres hijos, y hoy tengo hasta un nieto. Tras la guerra fue cuando mi vida dio un giro y fundé TBA21.

¿Cómo encontró este maravilloso monasterio franciscano levantado en el Renacimiento sobre las rocas del mar Adriático que es Lopud 1483?

A los dos años de llegar a Croacia, el prior franciscano del convento donde teníamos el taller de restauración, Pio Mario, me trajo hasta aquí en un barquito de pesca. Había labrado con él una buena amistad sobre la mesa del refectorio del convento, donde era asidua invitada [corre 1993, recién vencido el devastador asedio y cerco de la ciudad a manos de las tropas serbias]. Lopud había sido un riquísimo enclave de armadores de galeones que mantuvieron a raya los navíos del Imperio Otomano y a los piratas. Ese fue el principio de todo esto.

¿Qué encontró al entrar en el monasterio aquel día de 1993?

La entrada era un varadero de barcos de pesca, la techumbre se había venido abajo y las estancias habían sido vapuleadas y saqueadas, bien por soldados y ustachis, bien por jóvenes locales para celebrar sus raves; la gente venía y se llevaba las piedras como objetos ornamentales. Es decir: encontré una auténtica ruina con todos sus muros grafiteados. El edificio había estado casi un siglo abandonado, desde inicios de la Primera Guerra Mundial.

Y ¿ofrece su compra a los franciscanos?

No se trataba de comprar la propiedad a la orden franciscana, que durante toda la historia de Croacia supo preservar la ciencia, el arte y la enseñanza, sino de llegar a un acuerdo que me permitiera restaurar la historia e imaginar su futuro: conservar e innovar, ese es mi lema como activista cultural y patrona de las artes. Llamé al arquitecto Frank Ghery para asesorarme y él me dio un sabio consejo: «Tómate tu tiempo para este proyecto». Era justo lo que necesitaba oír. Roma no se construyó en un día. Firmé una cesión por 80 años.

¿Qué principio siguió para una restauración tan compleja?

Un lugar como este, levantado a lo largo de varios siglos, por encima de todo tenía que conservar las capas de historia que lo configuran. Incluso he conservado en mi habitación una pintada de los ustachi, fascistas croatas que apoyaron a Mussolini («Il Duce», se lee sobre la pared). ¿Cómo voy a borrarla, si es parte importantísima de nuestra historia?

Entiendo que ahora lo alquila temporalmente para hacer posible su mantenimiento en tan óptimas condiciones. ¿Qué tipo de cliente accede a esta maravilla?

Mi idea fue devolverle la vida al lugar y que otra gente tenga la experiencia de compartir mi visión del arte y la historia. Es además una manera de mantener viva la memoria de mi padre y de mi abuelo, que dedicaron su esfuerzo a la restauración de las artes decorativas de las vanguardias. Este diálogo entre siglos de arte es algo que ellos hicieron en el pasado y que yo quiero aplicar al siglo XXI. No son muchos los lugares donde uno puede convivir con una de las mayores colecciones de arte del mundo y sentirse cómodamente como en casa: es el empeño de tres generaciones y su gusto por conservar e innovar. Quienes aquí se alojan, suelen ser familias amantes de la cultura y el arte, de la tranquilidad y exclusividad, el mar y la gastronomía: una inmersión saludable, física y espiritual en esta suerte de museo habitable. [Nota: los Beckham son los más asiduos veraneantes en Lopud 1483].

¿Cómo es esa experiencia vivencial que mantiene con sus artistas?

Necesito tener con ellos complicidad durante el tiempo que dura la creación, que puede prolongarse años [cita a Julian Charriére, Joan Jonas, Stephanie Comilang, Ernesto Neto o las españolas Regina de Miguel y Asunción Molinos]. Son artistas que nos van a contar una historia de injusticia del ser humano productivista contra la naturaleza. Generar una obra de arte, independientemente de su valor de mercado, supone una exploración, y ahí quiero acompañarles. Mi compromiso siempre ha estado con los derechos humanos. Me han preocupado sobre todo tres asuntos: el apartheid, la opresión y la colonización, y estoy convencida de que la cultura es un enorme aporte para la resiliencia contra estas tres grandes injusticias del mundo. Hace 13 años que mi compromiso derivó también hacia el medioambiente, de ahí la creación de TBA21–Academy.

Más allá del gusto por la belleza, ¿qué nos aporta el arte y qué su colección y compromiso?

Vivimos tiempos muy temibles y el papel que la cultura tiene en la sociedad es precisamente imaginar un mundo mejor. El arte nos comunica esperanza, no podemos perder el sentido de la esperanza. Esta es la esencia del arte, mucho más allá de su valor material.