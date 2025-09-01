Las fotografías que hizo Maragall con su móvil se exponen en el Centro Toni Catany de Llucmajor

El conocido político catalán Pasqual Maragall fue haciendo fotos con su móvil Nokia durante años, tras ser diagnosticado de Alzheimer. Retrató lo que veía y sentía: grafitis de la calle, sus nietos, anuncios, gente, amigos, paisajes, detalles, fotos de fotos y también se hizo autorretratos. Parte de esas imágenes son las que expondrá el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany a partir del próximo 12 de septiembre en la muestra La captura del tiempo. Fotografías de Pasqual Maragall mira.

'Autofoto horitzontal' / .

“Hace un par de años descubrí la fotografía con móvil. Creo que es una manera de fijar en imágenes lo que está pasando a tu alrededor, a veces acontecimientos importantes, y a veces elementos fugaces, y también detalles que pasarían desapercibidos sin el ojo de la cámara”, explicó Maragall en 2010, cuando publicó un libro con esas fotos.

El que fue alcalde de Barcelona había entablado amistad con el mallorquín Toni Catany (Llucmajor, 1942-Barcelona, 2013) en 1987, cuando el político pernoctó en casa del fotógrafo, como hizo en otras tantas, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad de la ciudad y de sus vecinos. Ahora sus trayectorias vuelven a cruzarse con la exposición La captura del tiempo. Fotografías de Pasqual Maragall mira, organizada en colaboración con la Fundación Pasqual Maragall y comisariada por Teresa-M. Sala y Antoni Garau. La inauguración se hará el próximo día 12 a las 19:00 h en el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany.

Otra de las imágenes de la exposición / .

“La exposición, que parte de la recopilación fotográfica, nos permite relacionar la fotografía con el tiempo y con la memoria. Y todo esto nos acerca a la cotidianidad de una persona que sufre Alzheimer, y también nos hace entender que la memoria es, a la vez, lo más frágil, pero también más preciado que tenemos”, destacan desde el Centro Toni Catany.