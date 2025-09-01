Carme Riera, Maria Escalas y Melcior Comes, entre las novedades literarias de Mallorca

Vuelta de hoja en el calendario y multitud de novedades literarias en las librerías para que el regreso a la rutina tras el verano sea menos pesado. Los autores mallorquines también se suman al mercado de publicaciones para el otoño y la mayoría lo hace este septiembre, más aún teniendo en cuenta que desde el 17 hasta el 21 se celebrará la Setmana del Llibre en Català.

Muchos escritores aprovecharán las firmas de autógrafos para dar las gracias a sus lectores, aunque la reconocida Carme Riera ha dado un paso más y lo hará por escrito a partir del día 10.

Gràcies es el título de su nuevo libro, que según dice ella misma, «no tiene más pretensión que explicar algunos aspectos sobre el hecho de escribir y lo que implica. Mi intención no es otra que mantener una conversación amistosa con las lectoras y lectores para agradecerles que durante 50 años hayan continuado leyéndome».

Lo publica Grup 62, que a través del sello Proa trae a los estantes libreros a otro autor mallorquín, Melcior Comes, y L’home que va vendre el món. Con «una candidata populista al ayuntamiento de Barcelona, un experto en comunicación entre la espada y la pared y una ciudad vendida al mejor postor», crea una «novela abigarradamente humana», «teñida de humor sarcástico, con gotas de thriller y una potente dimensión simbólica», tal como resume la editorial.

El sello catalán también publica el nuevo libro del poeta de Santanyí Antoni Vidal Ferrando, Entre dues fosques, casi una semana antes de su 80 cumpleaños, donde «expresa el desconcierto ante un mundo que ofrece horrores y maravillas, tierras yermas y jardines», dicen de unos versos en línea con «su libertad de espíritu y la capacidad de sorpresa de los últimos libros».

Portada del poemario / .

Premis Ciutat de Palma

Este martes llega la nueva novela de la Premi Ciutat de Palma Maria Escalas, No va quedar res (Ara Llibres), que «reconstruye con sensibilidad y precisión la vida y la muerte de un pueblo», el del pirenaico Llers tras la explosión que sufrió poco antes del final de la Guerra Civil.

«A través de personajes anónimos y figuras conocidas, la novela nos hace viajar a los días previos y posteriores al estallido, mostrando cómo el absurdo de la guerra transforma para siempre a quienes la viven».

Entre los sellos mallorquines, Nova Editorial Moll presenta una versión de La faula, del poeta del siglo XIV Guillem de Torroella, en la que este clásico de la literatura medieval es traducido por Miquel Àngel Llauger con rima y métrica originarias, e incorpora además un estudio introductorio.

A finales de mes publicarán el Premi Ciutat de Palma de Poesia, Vulneració de la nit, de Albert Garcia Elena; y para octubre llegará la primera novela de Joan Mayol, exconseller de Agricultura y Pesca en el primer Pacto, biólogo y cofundador del GOB. Bajo el título El sediciós, narra la vida del revolucionario mallorquín Joan Baptista Picornell en el 200 aniversario de su muerte en Cuba.

Asimismo, tendrán la obra 40 anys d’autonomia balear a debat, de Miquel Vidal Bosch, donde 26 protagonistas de la época reconstruyen el proceso autonómico; y el primer volumen de las Obres completes de Josep Maria Llompart, con un estudio introductorio a cargo de Damià Pons.

En el centenario del nacimiento del poeta, profesor universitario y activista, Edicions El Gall también se fija en Llompart y publica su biografía, titulada Mentre em resti un bri d’alè, de Pilar Arnau i Segarra.

Entre las novedades literarias de Lleonard Muntaner Editor está la última novela de la consagrada escritora norteamericana Joyce Carol Oates, Fox, que se publicará en catalán el próximo mes. Tal como explican desde el sello, se trata de un thriller de alta literatura que parte de la desaparición de un profesor en un internado de élite para introducirse «en las aguas más turbias de la condición humana».

Además, publicarán tres fábulas de Josep L. Badal bajo el título Bosc, balena, boira, que reinventa el arte de la narrativa popular y la sabiduría ancestral de los mitos «a través de páginas perversas y preciosas»; así como el ensayo L’aspersor de Feynman, de Jordi Valls; y Llibertat gran, de Julien Gracq, «considerado uno de los últimos maestros del siglo XX».

Cómics

En el mundo del cómic, Dolmen tiene cuatro nuevos títulos para septiembre : Dragon Fall Returns, la vuelta de la parodia de Dragon Ball creada por Nacho Fernández, el cómic más vendido en España en las últimas tres décadas; Mutts 2021. Humor de perros, de Patrick McDonnell, que celebra 40 años de sus viñetas; Los cabezones de las galaxias, de Enrique V. Vegas; y Maria i el monstre, en catalán y en castellano, de Josep R. Cerdà.