Resumen del verano en la isla: América hace Mallorca ‘great again’

Se ha corrido la voz en EEUU de que Mallorca «is great». Por ahora, Donald Trump no se ha enterado, ni tampoco de que hay muchos campos de golf para practicar su afición, aunque sí su antecesor en su primera presidencia, Barack Obama, que ensayó el swing en la isla durante un viaje relámpago el año pasado.

Quien sabe bien que este rincón del Mediterráneo «es fantástico» es la exprimera dama Michelle Obama, ya que lo visita verano tras verano durante sus vacaciones. Esta vez lo hizo con sus hijas, Malia y Sasha, y volvió a alojarse en la mansión en Llubí del exembajador de EEUU en España, James Costos, y de su marido, el diseñador de interiores Michael Smith.

Numerosos compatriotas anónimos se están asentando en Mallorca en los últimos años, una tendencia que se ha contagiado estos meses estivales a personajes tan conocidos como el director de cine Steven Spielberg, entre otros muchos, quien celebró aquí el 50 aniversario de Tiburón.

Llegó a mediados de junio con su esposa, la actriz de Indiana Jones Kate Capshaw; se embarcaron en Puerto Portals en su yate, el Seven seas; y navegaron por la costa de la Tramuntana junto al tres veces oscarizado actor irlandés Daniel Day-Lewis y su mujer, la cineasta norteamericana Rebecca Miller.

El actor de tres Óscar Daniel Day-Lewis y su mujer, la actriz y cineasta Rebecca Miller / Gtres / Joan Lladó

El 'Rising sun'

Ambas parejas coincidieron en aguas mallorquinas con el yate del productor artístico David Geffen, el Rising sun, habitual en verano por estos lares y el alojamiento de multitud de celebridades año tras año.

En esta ocasión, el anfitrión invitó a la popular actriz de Friends Jennifer Aniston con su nueva pareja y al actor Jason Bateman con su esposa.

Otros intérpretes de EEUU que han estado en Mallorca en julio y agosto han sido Matthew McConaughey junto a su mujer, Camila Alves, y la ganadora de dos Óscar Hilary Swank con su madre y sus pequeños mellizos.

Y sin alejarnos del star system audiovisual, la presentadora de televisión Oprah Winfrey regresó a sa Roqueta, como hizo en 2023, acompañada por varias amigas y la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, tras asistir en Venecia a la boda del dueño de Amazon, Jeff Bezos, con la presentadora Lauren Sánchez.

La pareja pasó la luna de miel por el Mediterráneo a bordo del velero Koru, que fondeó en la Bahía de Palma y Cabrera, donde Bezos desembarcó con dos escoltas para visitar el castillo que corona la isla del Parque Nacional marítimo-terrestre.

Otro castillo, el de Bendinat, fue el escenario de la preboda celebrada por la tenista Venus Williams con su hermana, Serena, y un grupo de amigas, que lo pasaron en grande en un fiestón ambientado en un casino y un club de jazz neoyorquino.

En la élite del deporte mundial está además el exjugador de baloncesto Magic Johnson, quien no solo repite en la isla, sino también en el gimnasio de Puerto Portals que le acoge con entusiasmo, el Singular Fitness. Eva Longoria hizo paddle surf con su hijo antes del rodaje en la isla de una película para Amazon junto a su amigo y compañero de reparto, Amaury Nolasco.

Más americanos conocidos que se han dejado ver este verano han sido el polémico rapero Kanye West, que vino con su pareja, la australiana Bianca Censori; el DJ Steve Aoky y, por supuesto, el ya casi mallorquín Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones, convertida para un anuncio en Morticia Addams.