EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal
Bienvenidos de nuevo al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo planteamos un problema de lógica o de matemáticas. Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el miércoles publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un libro. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.
Aquí tenemos la novena y última prueba:
Marc es un viajero del tiempo, nacido en 1990. Durante sus viajes ha perdido la noción del tiempo y no sabe en qué año se encuentra. Toma su diario y ve que en su momento anotó unas observaciones:
- «Cuando mi padre cumplió 40 años, yo tenía exactamente la mitad que él»
- «Ahora yo tengo el doble de años que tenía mi padre cuando yo nací»
La pregunta:
¿En qué año se encuentra Marc?
