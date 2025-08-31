Elrow XXL llena Son Fusteret en su edición más polémica y con sello local

Palma ardió ayer, y no solo por las altas temperaturas. Desde las dos de la tarde hasta las dos de la madrugada, Son Fusteret se transformó en un parque temático de la electrónica con la llegada de Elrow XXL, que reunió a 20.000 asistentes en una experiencia de 12 horas sin interrupción, con cuatro escenarios que fueron auténticos mundos paralelos.

El corazón del evento y recordando a la edición de 2018, el Psychrowdelic Trip, un estallido caleidoscópico: criaturas, fluorescentes y un aire lisérgico que parecía resucitar el espíritu de los sesenta. Allí, The Martinez Brothers y Joseph Capriati lideraron un viaje de energía y groove.

En paralelo, los amantes de la oscuridad encontraron su templo en Industry City. Bajo el mando de Deborah de Luca y Andrés Campo, el techno y hard techno golpearon al público mallorquín.

La espiritualidad, sin embargo, se predicaba en tonos de neón en la Pink Cathedral, donde los DJ locales —Pep Tronik, Pep Vanrell, Jaume Colombas, Will DC, Sergi Ales y Toni Joan— convirtieron el altar en pista de baile.

Y, para los más aventureros, quedaba The Jail, un escenario escondido entre barrotes y tras un túnel oscuro que llevaba a una rave clandestina. Elrow XXL no solo desplegó música, también logística: foodtrucks para resistir el maratón, buses reforzados por la EMT para dar salida a la marea de asistentes, y un cartel que sumó nombres como Anna Tur, Space 92, Patrick Mason, Discip, Javitoh, Chelina Manugutu, Rendher, Manu Sanchez y muchos más.

A medianoche, lejos de apagarse, el festival vivió su punto más álgido. Elrow XXL no fue solo una fiesta: fue una ciudad efímera construida con color y delirio, y sello local.

Protestas y polémica

En medio de la polémica por la vinculación de festivales españoles con el fondo de inversión KKR, la celebración de Elrow XXL en Palma ha generado un intenso debate público y político. KKR, conocido por sus inversiones en firmas israelíes que operan en territorios palestinos, también es desde enero de 2024 uno de los principales proveedores de ocio y espectáculos musicales a nivel mundial. KKR compró ese año Superstruct Entertainment, grupo responsable de hasta 85 festivales en todo el mundo, incluyendo Sónar, Viña Rock o Elrow, cerrando la compra por 1.400 millones de euros.

Por un lado, los organizadores y defensores de los festivales sostienen que las acusaciones sobre la gestión financiera son equívocas. Según promotores, el dinero recaudado por entradas se reinvierte íntegramente en gastos y futuras ediciones y no se canaliza a KKR ni a otras actividades financieras del fondo. Los festivales han adoptado además medidas de sensibilización y diálogo, y la posibilidad de reembolsar entradas a quienes no deseen asistir por motivos éticos. Desde esta perspectiva, KKR actúa como inversor estratégico, buscando rentabilizar sus participaciones en el futuro sin recibir dividendos de la gestión diaria de los festivales.

Por otro lado, partidos políticos y colectivos sociales expresaron su oposición a la celebración de Elrow XXL en Mallorca, argumentando que mantener el evento podría implicar un respaldo indirecto a acciones militares en Gaza. Podemos Baleares solicitó formalmente al Ayuntamiento de Palma que suspendiera el festival, y algunos simpatizantes se manifestaron ayer a las puertas de Son Fusteret. Para estos críticos, la asistencia a los festivales supone una cuestión ética.

Al mismo tiempo, muchos han coincidido en que la responsabilidad no debería recaer sobre asistentes, artistas o trabajadores, quienes solo buscan participar de la cultura. La verdadera reflexión, sostienen, debería girar en torno a si es posible concebir macrofestivales fuera de los circuitos capitalistas y cómo este modelo afectaría a la cultura, la industria musical y la economía de nuestro país.

Así, la situación situó anoche a los asistentes frente a un dilema complejo: disfrutar de una experiencia cultural de renombre internacional o responsabilizarse de los efectos estructurales de este tipo de eventos.