La Torre de Canyamel se abre al teclado

El emblemático e histórico edificio de la Torre de Canyamel, una torre defensiva del siglo XIII y situada en el municipio de Capdepera, será la seda en la que se ofrecerán los cuatro conciertos del Festival de Piano, que cumple ya once años.

Murray McLachlan. / M.M.

En este espacio singular y a partir de mañana domingo 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre, siempre a las 20 horas, aparecerán cuatro solistas de Reino Unido, Italia, Croacia y Rusia, respectivamente.

En la primera cita del festival será el británico Murray McLachlan el encargado de ofrecer un programa genéricamente titulado Fantasías y aniversarios, integrado por obras de Bach, Satie, Ravel, Busoni y Stevenson.

Para el lunes 1 de septiembre y bajo la denominación de Mitos, leyendas y relatos, la pianista italoamericana Giulia Contaldo presentará partituras de Debussy, Gluck, Szymanowski y Liszt.

La tercera sesión, prevista para el miércoles 3 de septiembre estará protagonizada por la joven pianista croata Irena Radić, que a través de un programa titulado Entre lo tangible y lo soñado se acercará a obras de Rachmaninov, Debussy, Medtner y Chopin.

Y para cerrar el ciclo, el jueves 4 de septiembre, el pianista ruso Denis Burstein ofrecerá un recital, que con el título de Miniaturas líricas: del folk al ensueño estará integrado por piezas de Grieg, Rachmaninov, Scriabin y Medtner.

La dirección artística del Festival la lleva el también pianista Óscar Caravaca, nacido en Mallorca pero con una proyección que va más allá de la isla. Para él, este festival «se ha destacado por su compromiso a la hora de apoyar la proyección de más de una cuarentena de jóvenes intérpretes internacionales, que han formado parte del proyecto».

Las entradas y los abonos para los cuatro conciertos pueden adquirirse a través de la plataforma Ticket IB y de manera presencial en la misma Torre de Canyamel y las Oficinas de Información Turística de Capdepera y Cala Rajada.

Para más información, pueden contactar en el 971 841 134 y en el correo info@torredecanyamel.com.