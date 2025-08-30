Dylan Ascaneo, un actor mallorquín en 'Élite' y 'Olympo'

Dylan Ascaneo, nacido en 2003, es un mallorquín que con 17 años se mudó a Madrid para perseguir su sueño: ser actor. Su dedicación permitió que Netflix contase con su participación en Élite y Olympo, dos de las series españolas más exitosas del gigante del streaming estadounidense.

Desde la infancia, Dylan Ascaneo siempre ha estado ligado de alguna manera con la interpretación. "Yo de niño era bastante teatrero, me gustaba interpretar historias, contar cuentos... Y nada, mi madre un día me metió en teatro y yo creo que ahí nació todo. Para mí fue como descubrir un mundo nuevo y me dije que esto es lo que quería hacer con mi vida", relata el mallorquín.

Un cambio radical

Con 17 años, Ascaneo tomó una decisión que cambiaría radicalmente su vida. "Decidí irme a Madrid a estudiar interpretación. Todo sucedió en un plazo de una semana y media. Tanto familiares como amigos me decían que siguiera mi sueño y que nadie me dejaría atrás, pero cuando lo intentaba siempre había obstáculos de una forma u otra. Un día dije 'se acabó', busqué una escuela de actuación, me aceptaron y me fui a Madrid. Organicé el vuelo y el piso donde iba a estar superrápido, y un día antes de irme se lo conté a todo el mundo, porque hasta entonces nadie lo sabía", explica el actor mallorquín.

A pesar de la precipitada decisión que tomó en su momento, el intérprete afirma haber acertado completamente. Según Ascaneo, "pensaba que era una de las cosas de las que más me iba a arrepentir en la vida, pero al final ha sido todo lo contrario", confiesa el artista.

Una vez instalado en la capital, Dylan Ascaneo empezó a estudiar en la Escuela de Interpretación Mario Bolaños. "Era un curso de dos años, pero pude llegar a un acuerdo con el director para hacerlo en uno solo. Entonces, estuve haciendo un curso intensivo que por suerte me fue un poco más sencillo ya que había hecho teatro antes", afirma el actor, quien también quiso destacar la excepcional labor de la escuela en su formación. "Más allá de aprender a actuar, te hacen entender lo que significa, lo que representa y lo que conlleva. Entender el oficio es mucho más importante que simplemente actuar", reflexiona.

El gran salto a Netflix

A finales de 2023, el actor mallorquín pudo participar en el rodaje de Élite, una serie estrenada en 2018 y que registró hasta 51,3 millones de horas vistas en su primera semana, convirtiéndose en una de las series españolas más exitosas a nivel mundial. Con 64 episodios distribuidos en ocho temporadas, la serie cuenta una historia que muestra muchos de los temas actuales y tabú de la vida de los jóvenes, que junto a personajes diversos y desarrollados, ha conseguido entretener y despertar pasiones en las pantallas de todo el mundo.

Por otro lado, estuvo involucrado recientemente en Olympo, que se estrenó el pasado mes de junio con un notable éxito internacional, posicionándose como la serie no angloparlante más vista en su primera semana de estreno. Esta producción ha conseguido una gran popularidad gracias a la mezcla entre el deporte y el tratamiento de temas universales que afectan a los adolescentes como puede ser la salud mental, la identidad o la competitividad.

Al ser series que continúan en producción en ambos casos, Ascaneo no ha podido dar más detalles, pero destaca la profesionalidad que se maneja en proyectos de tal magnitud. "Son muy profesionales, yo pensaba que iba a ser un paseo y la verdad es que no", reconoce el actor.

Este tipo de experiencias han sido un gran punto de inflexión para el artista mallorquín, que le ha servido como motivación para seguir su camino. "Mi objetivo de la vida es dejar huella en este mundo, siempre lo he dicho y nunca voy a cambiar de opinión. Quiero que la gente entienda y vea los puntos de vista que intento dar con mis personajes, pero sobre todo eso, dejar huella", admite Dylan Ascaneo.