Cap Vermell Grand Hotel, una pasarela de lujo

Los jardines de Cap Vermell Grand Hotel ha acogido este sábado por la tarde el primer Fashion Show de este complejo turístico de lujo en Canyamel, en el que se ha podido ver desfilar diseños de las firmas Johnny Mesq, de Ibiza, y Lizzana, de Sevilla. La iniciativa, que tendrá continuidad en el futuro, ha unido moda, arte, cultura y producto local.

Diseños de Johnny Mesq, que abrió este Fashion Show. | M. T.

Este Fashion Show, presentado por la artista multidisciplinar Martina Benvenutto, ha sido organizado por María Mir, ex modelo y directora de Relaciones Institucionales de Cap Vermell Grand Hotel, quien asegura que esta propuesta «ha llegado para quedarse» y que es «una apuesta por demostrar que el lujo actual se construye desde lo auténtico, desde lo local y el producto nacional».

Un modelo de Lizanna desfila por la pasarela amenizada con música en directo. | M. T.

La firma Johnny Mesq ha abierto el desfile. Johnatan Mesquida es el diseñador y fundador de esta marca. Venezolano afincado en Ibiza, definió su colección como «lúdica, mágica y consciente, que fusiona influencias del estilo western vintage con un casual moderno de inspiración étnica». Esta firma ibicenca se caracteriza por su inspiración étnica y tribal, con estampados y colores llamativos. Mesquida trabaja con textiles traídos de diferentes países y tejidos como el algodón puro, lino, tela vaquera o rayón. «Este desfile trataba de mucho más que moda. Se trataba de compartir una sensación, de compartir la alegría de Ibiza, la magia de las historias y la consciencia de devolver lo recibido y Cap Vermell ha sido el lugar perfecto para dar vida a esa visión», manifiesta el diseñador.

Los diseñadores junto a Martina Benvenutto y María Mir. | M. T.

A continuación han desfilado los diseños de Lizzana, firma que nació en 2019 en Sevilla y se define como marca de diseño prêt-à-porter y de invitada para ocasiones especiales. Carolina Santos es su responsable y la cara visible de un equipo que confecciona colecciones limitadas. «Con nuestras propuestas queremos ser la mejor compañía en esos momentos especiales, para una mujer que celebra su autenticidad y marca la diferencia», explica la diseñadora, quien ha agradecido la acogida recibida: «Estamos muy agradecidas a Cap Vermell Grand Hotel y en especial a María Mir por confiar en nosotras y por crear un espacio único para dar visibilidad al talento nacional», ha declarado.

Cap Vermell Grand Hotel acoge su primer Fashion Show / M. Terrasa

La propuesta de Cap Vermell ha conmtado con la participación de marcas locales como Licors Moyà y Can Axartell, así como los bolsos de Ubrique Zon&Zee. La velada ha finalizado con música, a cargo de T-Mark, y gastronomía, uno de los pilares de este complejo de lujo en el que radica Voro, el único restaurante de Mallorca con dos estrellas Michelin, y el japonés internacional Roka, que se instala temporalmente en este resort desde hace cuatro años.