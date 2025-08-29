Txus di Fellatio: "Intento que Mägo de Oz sea una marca que perdure en el tiempo"

Jesús Hernández, más conocido como Txus di Fellatio, es el fundador, compositor y batería del reconocido grupo de folk metal Mägo de Oz, que actuará este sábado, 30 de agosto, en Felanitx como parte de su gira Feliz No Cumpleaños Tour 2025. Con más de 37 años de existencia y canciones míticas como Fiesta Pagana o Molinos de Viento, la banda ha visto pasar por sus filas a múltiples artistas, pero sin perder la esencia que ha enamorado a millones de oyentes de todo el mundo. Txus di Fellatio, junto a Carlos Prieto 'Moha', son los únicos supervivientes de la formación original, que en la actualidad está viviendo un renacer junto a sus nuevos integrantes.

¿Cómo hacen para mantener este ritmo de conciertos?

Esta gira la empezamos el año pasado en Latinoamérica y llevamos 103 conciertos. Esta es la segunda parte de la gira y bueno, lo aguantamos porque somos profesionales y vivimos de esto que es nuestro trabajo. También tenemos mucha experiencia, descansamos mucho antes de los conciertos, bebemos lo justo después de la actuación y volvemos a descansar. No hay otra fórmula. Antes, cuando no éramos tan profesionales, era todo mucho más divertido. Pero claro, hay mucha gente que paga dinero y viaja muchos kilómetros por vernos y merecen seriedad.

¿Cómo ha sido hacer Alicia en el Metalverso? ¿Qué objetivos persiguen con este álbum?

Quisimos hacer una revisión de la famosa novela, pero llevándolo a la actualidad. Una supuesta Alicia, que es una chica transgénero, tiene que enfrentar todos los problemas de la juventud de hoy en día como el bullying, el ciberacoso, la identidad, el sentirse aprobados con unos likes en redes sociales... Sí que es verdad que como concepción, las redes sociales a mí nunca me han parecido demasiado buenas. Prefiero conocer gente y tomarme un café mirando a los ojos que no esta cultura de la inmediatez, en la que no puede haber más de 30 segundos. Yo con 55 años no logro entender qué es lo que le ven a eso. Pero bueno, tenemos que convivir con ello y tengo que aprender a medida que el mundo avanza porque son las cosas que la gente joven hace.

¿Cada día hay algo que celebrar, como en el feliz no cumpleaños?

Sí, siempre. Cada día amanece gratis, siempre lo digo. Es lo único que no cuesta dinero en la vida. El sol sale cada mañana otra vez, te despiertas, se agradece y dices hoy va a ser un día guay, hoy toca ser feliz, como digo en una canción de Mägo de Oz. Entonces, sí hay que celebrar que todas las mañanas la vida te da una oportunidad, ya sea para arreglar tus errores, para enamorarte, para soñar, para estudiar, para crecer, para lo que tú quieras.

Como fundador del grupo, ¿cómo afronta los cambios de miembros? ¿Qué busca en los nuevos integrantes?

Los cambios siempre son buenos y a las pruebas me remito. Vamos a cumplir casi 40 años como grupo y con una misma formación hubiera sido imposible porque las relaciones personales, la lucha de egos y los artistas son muy complicados. Como decía Guardiola cuando se fue del Barcelona, el equipo tenía el síndrome de la barriga llena. Le pasa un poco a los jugadores del Madrid ahora, que tienen la barriga llena de tantos títulos que han ganado. Pues a muchos músicos también les pasa lo mismo y, de vez en cuando, tiene que venir gente con hambre de tocar y de conseguir cosas. Con esta formación que tenemos ahora, hemos sido nominados a los Latin Grammy. Sin dudas es la mejor formación que ha tenido Mägo de Oz. Hay gente que le podrá gustar más o menos como pasa con los equipos de fútbol, pero yo lo que intento es que Mägo de Oz sea una marca que perdure en el tiempo.

Como usted mismo contó, Fiesta Pagana nació de una melodía que grabó en el contestador automático. ¿Cree que las canciones más emblemáticas surgen de las formas más inesperadas?

Picasso decía que él creía en la creatividad, pero que por favor, cuando viniera, le pillara trabajando. Es decir, los que trabajamos en cosas creativas, tenemos que enfrentarnos al papel en blanco, borrar muchas cosas, tirar muchos papeles, ideas... Pero de repente, de la forma más tonta, se te aparece una lucecita. Entonces, sí que es verdad que la creatividad suele aparecer de la forma más inesperada, pero tienes que preparar tu cuerpo y mente durante mucho tiempo, escribiendo, borrando, equivocándote para que esa creatividad aparezca. Si tú te pones en modo contemplativo, es muy difícil que esta salga.

En una industria musical donde cada vez prima más las melodías cortas y repetitivas ¿cree que se debería volver a las canciones largas que tienen un trasfondo y un significado como hacen ustedes?

Probablemente ahora sea cuando peor música se haga en la historia moderna porque estamos bombardeados de la inmediatez de las redes sociales. Incluso la música tiene que ser algo de dos minutos y medio, con un mensaje y estribillos muy primarios, repitiendo siete veces lo mismo. Sinceramente, suelen ser en su mayoría chavales muy jóvenes, los que no son profesionales de la música, quienes no saben cantar y utilizan el autotune y muchas herramientas de producción para que todas las voces suenen exactamente iguales. Las canciones no deberían ser ni largas ni cortas, deberían ser buenas. Sí que es verdad que nos gustan los desarrollos musicales muy largos porque siempre nos ha gustado mucho la época del rock sinfónico, pero eso sí, siempre mezclándolo con música celta. Eso es innegociable. Al final creo que son modas. La música es como un péndulo, no puedes ir detrás, te tienes que quedar en tu sitio porque volverá a pasar por tu lado. Tardará cinco o veinte años, pero todo es cíclico. En vez de ir detrás del péndulo y traicionarte a ti mismo, debes estar en tu sitio y esperar a que pase por donde tú estás.

En la sociedad en la que estamos ahora, ¿es más necesario que nunca que se utilice la música como una herramienta de crítica social y de portavoz del pueblo?

No, pedimos que no se politice también la música, bastante politizado está todo ya. Últimamente hay cosas de las que no puedes ni hablar porque tenemos la piel muy fina. Hay letras de grandes artistas que hoy en día no las podríamos sacar porque hay falta de cultura. Cuando alguien escribe una letra no tiene por qué estar de acuerdo con ella. No creo que Stephen King sea un asesino por lo que escribe, lo hace para que la gente se divierta, para que pasen el rato, y mi trabajo es que durante las dos horas de concierto en Felanitx la gente se lo pase bien y olvide sus problemas. La música es una medicina del alma. Los músicos podemos señalar y contar, pero el problema de arreglar el mundo es trabajo de los políticos, que lo hacen muy mal.

¿Es muy diferente cantar en unas verbenas de pueblo que hacerlo en un gran escenario?

Es exactamente lo mismo. Mägo de Oz somos una banda súper conocida, hay seis o siete canciones nuestras que todo el mundo conoce, pero mucha gente habla de forma despectiva sobre que Mägo de Oz es un grupo de verbenas. Y me parece bien, lejos de ser peyorativo, tenemos la suerte de que muchísimos ayuntamientos nos quieren contratar porque gusta a todos los públicos. Ya quisieran muchísimas bandas poder tocar en fiestas populares o en verbenas, pero no lo pueden hacer porque sus canciones no son mainstream como pueden ser las de Mägo de Oz. Son conciertos igual de chulos y se transmite una energía igual de guay.