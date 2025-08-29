Santa Eugènia acogerá la XXVI edición de la Mostra d'Arts Escèniques

Santa Eugènia se prepara para acoger la XXVI edición de la Mostra d'Arts Escèniques que celebra anualmente esta localidad del Pla. En el salón de actos del consistorio se ha presentado la programación, acto presidido por el alcalde, Pep Lluís Urraca, acompañado por el director del evento, Mateu Canyelles. Ambos han destacado que la Mostra de este año es la más solidaria, ya que prácticamente todas las actividades son gratuitas o de bajo coste. También han remarcado la colaboración de los vecinos en los distintos espectáculos que durante los días 4, 5 y 6 de septiembre llenarán las calles de la localidad, así como para acoger en sus domicilios a los artistas.

Este año se van a ofrecer trece actuaciones y dos talleres con un alto nivel artístico que no solo quieren entretener sino también despertar la sensibilidades, generar preguntas y conectar generaciones, ratificando que se hace un festival con el pueblo, que se implica totalmente de una manera voluntaria, según se ha comentado en la presentación.

El presupuesto de este año asciende a 33.000 euros, inversión totalmente efectuada por el Consistorio para mantener viva esta actividad. Sobre esta cuestión, el alcalde ha lamentado que el Consell de Mallorca, el cual subvencionaba casi el 50% del coste, no ha invertido desde hace dos años ni un solo euro este acto cultural y participativo de todo un pueblo.

La aceptación por parte de los vecinos es tal, que al día de hoy las entradas de la actividad del “teatre de barra”, están totalmente agotadas y hay lista de espera. Tanto el programa como las actividades se pueden consultar en la página web del consistorio taujà.