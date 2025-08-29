Salustiano García y otras cinco miradas sobre la figura femenina en Can Boni

La galería Can Boni prepara la exposición Objects in frame may be closer than they appear, una muestra que contará con el pintor Salustiano García y en la que también se exhibirá obra de Bego Riba, Álex Jul, Carmen Cañadas, Luca Monzani y Núria Bosch. Se inaugurará el próximo 20 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Nit de l’Art de Palma.

“A través de seis artistas con lenguajes, trayectorias y sensibilidades distintas, Objects in Frame May Be Closer Than They Appear construye un recorrido en el que la figura femenina es abordada desde ángulos complementarios y a veces contradictorios: lo simbólico y lo físico, lo íntimo y lo proyectado, lo emocional y lo estético”, destaca Can Boni. La exposición se podrá visitar desde el 20 de septiembre al 29 de noviembre y constará de unas 18 piezas de arte.

Salustiano García visita de nuevo Can Boni tras apadrinar la ampliación de esta galería, ubicada en la calle Forn de la Glòria, en junio del pasado año. Con una carrera internacional, este pintor se convirtió en viral con su cartel de la Semana Santa sevillana, en el que aparecía un Cristo que suscitó críticas. Sus retratos femeninos, de fondo monocromático, principalmente rojo, son imágenes hiperrealistas con pocos elementos que distraigan al espectador. “La mirada de sus personajes, serena y penetrante se convierte en un canal silencioso de introspección y belleza inquietante”, recalcan los responsables de Can Boni, Kate Korotkina y Toni Caimari, ‘Nino’.

Cartel con la obra de Salustiano García. / Coimagen.es

La pintora Bego Riba muestra el cuerpo humano arropado por telas que solo dejan ver partes de él. “Utilizando la técnica del óleo, me sumerjo en los detalles para dar vida a estas escenas, buscando captar la atención del espectador y suscitar preguntas sobre la historia detrás de cada figura”, explica la artista.

También repite en Can Boni el artista Álex Jul. “En su producción destaca una serie dedicada a la representación de cuerpos femeninos, donde emplea contrastes intensos de luz y sombra para conferir profundidad, volumen y dramatismo a las figuras. Aunque incorpora una paleta cromática diversa, es a través del claroscuro que logra acentuar la forma y la expresividad de sus composiciones. Su obra revela una sensibilidad singular hacia la corporeidad femenina y una potente carga visual”, destaca el texto curatorial de la exposición.

Obra 'Desconectado', de Bego Riba / .

La artista visual Carmen Cañadas también juega con las luces y sombras “no solo como recursos plásticos, sino como metáforas de la complejidad interior y los pliegues de la conciencia”, tal como se podrá ver en Can Boni.

A través del dibujo, Luca Monzani “construye figuras que emergen de la oscuridad con una precisión casi escultórica, envueltas en atmósferas silenciosas y contenidas”.

La obra de Núria Bosch se define "por una fragmentación poética de la figura humana, reconstruida a través de transparencias, texturas y líneas que evocan movimiento y transformación", remarcan desde la galería palmesana.