Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quince compañías locales protagonizan la XXI Mostra de Teatre Aficionat de Palma

El certamen Burball ofrecerá entre el 5 y el 28 de septiembre diversas funciones en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra

La presentación de la Mostra de Teatre aficionat Burball

La presentación de la Mostra de Teatre aficionat Burball / .

Toni Dunne

Palma

La XXI edición de la Mostra de Teatre Aficionat de Palma, conocida como Burball, reunirá este mes de septiembre a quince compañías teatrales no profesionales de la isla. El certamen se celebrará del 5 al 28 de septiembre en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra, espacio que este viernes ha acogido la presentación de la programación.

El acto ha contado con la participación del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y del director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, además de representantes de los grupos participantes. Bonet ha señalado que la muestra ocupa un lugar consolidado en el calendario cultural de la ciudad y ha destacado la creatividad y la implicación de las compañías.

La programación se abrirá el día 5 con la obra Sin flores ni coronas, de Uro Teatre, y continuará con las actuaciones de Inperiència, Voramar, Enredarts, Nostra Terra, Katharsis, Sa Boira, Kaotiko, Ballarugues, Es Rebrot, Teatronats, Ring Ring Teatre, la Compañía Teatral de Sordos El Grito y la Associació de Veïns de Son Rapinya. La clausura llegará el 28 de septiembre con Un alien a Mallorca, de Vostè perdoni.

Las entradas tendrán un precio de entre 5 y 10 euros y la mayoría de las funciones se iniciarán a las 20.00 horas en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
  2. Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
  3. Esto es una puta mierda': polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla
  4. Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
  5. La Federación de Vecinos de Palma critica el 'derroche' de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio
  6. Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
  7. Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
  8. La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

Ríos de lava naranja iluminan el Etna en un impresionante espectáculo natural

Ríos de lava naranja iluminan el Etna en un impresionante espectáculo natural

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

El Govern balear reconoce que solo tiene el 18% de las plazas para menores migrantes que le atribuye Madrid

El Govern balear reconoce que solo tiene el 18% de las plazas para menores migrantes que le atribuye Madrid

Inca convoca un nuevo concurso fotográfico para ilustrar el calendario de Medio Ambiente de 2026

Inca convoca un nuevo concurso fotográfico para ilustrar el calendario de Medio Ambiente de 2026

Millones de afganos, en riesgo de ser deportados desde Pakistán a partir del lunes

Millones de afganos, en riesgo de ser deportados desde Pakistán a partir del lunes

VÍDEO | Así cambiará el Portitxol con la reordenación de la APB: una plaza frente al mar, un paseo renovado y más zonas verdes

VÍDEO | Así cambiará el Portitxol con la reordenación de la APB: una plaza frente al mar, un paseo renovado y más zonas verdes
Tracking Pixel Contents