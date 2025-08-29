Quince compañías locales protagonizan la XXI Mostra de Teatre Aficionat de Palma

La XXI edición de la Mostra de Teatre Aficionat de Palma, conocida como Burball, reunirá este mes de septiembre a quince compañías teatrales no profesionales de la isla. El certamen se celebrará del 5 al 28 de septiembre en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra, espacio que este viernes ha acogido la presentación de la programación.

El acto ha contado con la participación del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y del director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, además de representantes de los grupos participantes. Bonet ha señalado que la muestra ocupa un lugar consolidado en el calendario cultural de la ciudad y ha destacado la creatividad y la implicación de las compañías.

La programación se abrirá el día 5 con la obra Sin flores ni coronas, de Uro Teatre, y continuará con las actuaciones de Inperiència, Voramar, Enredarts, Nostra Terra, Katharsis, Sa Boira, Kaotiko, Ballarugues, Es Rebrot, Teatronats, Ring Ring Teatre, la Compañía Teatral de Sordos El Grito y la Associació de Veïns de Son Rapinya. La clausura llegará el 28 de septiembre con Un alien a Mallorca, de Vostè perdoni.

Las entradas tendrán un precio de entre 5 y 10 euros y la mayoría de las funciones se iniciarán a las 20.00 horas en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra.