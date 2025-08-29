La EMT refuerza el servicio de autobuses con motivo de la celebración de Elrow
Se incrementará la frecuencia de la línea L10 desde Sindicat a Son Fusteret y de regreso al centro de Palma al finalizar el evento, además de estar disponible toda la red de NitBus durante la noche
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará el servicio de autobuses con motivo del evento Elrow XXL Mallorca 2025, que se celebrará este sábado, 30 de agosto, en el recinto de Son Fusteret.
Para facilitar el acceso y la salida del evento, se incrementará el servicio de la línea L10, que conecta Sindicat con Son Fusteret. Entre las 14.00 y las 19.00 horas, se añadirán refuerzos que se sumarán a la frecuencia habitual, que ronda los 18-20 minutos. Estos autobuses adicionales realizarán las paradas habituales hasta Son Fusteret.
A partir de las 18.00 horas y hasta la finalización del evento, los autobuses de refuerzo operarán desde la parada 285 en Son Fusteret con destino a Sindicat. Estos servicios complementarán las salidas regulares de la L10, que en ese horario circulan aproximadamente cada 30 minutos.
Además, durante la noche del sábado, los usuarios podrán utilizar la línea nocturna Nit Bus N3, que conecta Sa Indioteria con Germans Escalas y pasa por la parada 285 cada hora. Al llegar a Plaza España, los pasajeros podrán enlazar con el resto de líneas nocturnas de la red.
