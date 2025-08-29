Catherine Zeta-Jones se transforma en Mallorca en la madre de Miércoles

Los fans de Miércoles, la exitosa serie de Netflix y el nombre de la hija de la familia Addams, están expectantes ante el estreno de la segunda parte de la temporada el próximo ídem, el 3 de septiembre.

Sin embargo, en Mallorca algunos bañistas de la playa de Mal Pas, en Alcúdia, ya han oído a la madre, Morticia Addams, regañando a la adolescente: «Miércoles, deja de electrocutar a tu hermano. Viajar es vivir pero vivir es morir», dice con su característico deje de voz el gótico personaje interpretado por Catherine Zeta-Jones, ataviada con aletas de buzo.

Se trata del nuevo anuncio de la plataforma de reservas por internet Booking, que ha elegido esta «pequeña porción del purgatorio», en palabras de la matriarca, para rodar la campaña publicitaria.

Mientras lee Cómo enterrar a tu familia sentada en una butaca de estilo Emmanuelle de color negro bajo una sombrilla a juego, llama la atención de propios y extraños en la filmación producida a nivel local por Palma Pictures.

La actriz galesa, esposa de Michael Douglas, es una habitual de Mallorca, por lo que seguramente aprovecharon alguna de sus visitas para rodar uno de los anuncios del verano en los que las islas se convierten en el paradisiaco escenario.

La actriz Ángela Molina en Betlem con gafas de sol MÓ / .

Más anuncios

Otro ejemplo es el de la firma española Multiópticas (MÓ), que también escogió la zona del norte para grabar la campaña estival con la colección Solesea.

En este caso, una villa en primera línea de mar en la costa de Betlem fue el marco para reunir a rostros tan conocidos como las actrices Ángela Molina y María Pedraza, el cantante Manuel Carrasco, el músico y colaborador del programa La Revuelta, Grison (que volverá a Mallorca el viernes 5 de septiembre al Porkades Fest), y el influencer Nil Ojeda.

Tal como señalaron desde MÓ, la idea era mostrar «distintas generaciones, géneros y formas de expresión» para llevar unas gafas de sol que están inspiradas en el atardecer, «un momento de transición y transformación, el instante en el que todo se redefine».

Para ello la productora local Solworks eligió localizaciones idílicas en las que los protagonistas disfrutan de la velada en la terraza de la casa, dándose un chapuzón en el mar o la piscina sin quitarse las gafas y bailando sobre las rocas.

La modelo Irina Shayk en Deià con bañador de El Corte Inglés / .

Los mismos profesionales de la isla se encargaron de producir el anuncio de El Corte Inglés con la modelo Irina Shayk y Deià como telón de fondo. Las diversas firmas de moda que comercializan los grandes almacenes lucen en todo su esplendor con paisajes como la Serra de Tramuntana a vista de pájaro o en coche, el Mediterráneo desde un velero, una casa rústica y una piscina donde la modelo rusa muestra acalorada los bañadores, aunque el anuncio fue rodado en pleno mes de abril.

Y de Mallorca a Menorca para la nueva campaña de Estrella Damm Mediterráneamente, que se inició en 2009. Las vallas publicitarias y demás anuncios han recordado este 2025 que el verano que llega a su fin hemos hecho «lo mismo de siempre», es decir, disfrutar de los mismos amigos, fiestas, siestas, playas, sal en la espalda, puestas de sol y decenas de experiencias para quienes están o han estado de vacaciones.

El creativo Oriol Villar firma la campaña de la marca de cerveza, protagonizada por varios actores catalanes y con la colaboración de los conocidos Georgina Amorós y Quim Gutiérrez.