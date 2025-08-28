Rels B coloca 'TU VAS SIN (fav)' entre las canciones más escuchadas del verano en España

El mallorquín Rels B ha conseguido un nuevo hito en su carrera al situar su tema Tu vas sin (fav), perteneciente a su disco afroLOVA '25' , en la posición número 11 del listado de las canciones más escuchadas en España este verano, según datos oficiales de Spotify. La plataforma de streaming ha dado a conocer las canciones que han marcado el ritmo de los últimos meses, en un ranking donde se combinan talentos locales con figuras internacionales.

La lista está encabezada por La Plena – W Sound 05, una colaboración entre W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, que se ha convertido en la canción más reproducida del verano en España, acumulando más de 26 semanas dentro del top nacional.

El colombiano Beéle emerge como la figura más destacada, con cinco canciones dentro del top 20: además de la número uno, participa en no tiene sentido (#2), Yo y tú junto a Ovy On The Drums y Quevedo (#7), si te pillara (#10) y mi refe (#12). Una presencia masiva que refleja el alcance de su música en el mercado español.

En el tercer lugar aparece Droga, la colaboración de Mora y C. Tangana; en el cuarto, Qloo de Young Cister con Kreamly; y en el quinto, Soleao, un tema de Myke Towers con Quevedo que ha sido uno de los favoritos del público.

El éxito de los artistas españoles

El listado confirma también la fortaleza de la escena española. Quevedo logra colar tres canciones tras el lanzamiento de su exitoso álbum Buenas noches en noviembre de 2024: Soleao con Myke Towers (#5), Yo y tú con Beéle y Ovy On The Drums (#7) y Still Luvin junto al malagueño Delaossa (#9), incluida en el disco La Madrugá de este último.

El sevillano JC Reyes, que el pasado verano colaboró con el mallorquín VGomez, también suma tres entradas en la lista: Ninfo con De La Rose (#14), Celosa junto a David Marley (#18) y Remedio en colaboración con Pirlo (#20). Por su parte, la catalana Bad Gyal coloca dos éxitos entre las canciones más escuchadas: Comernos, con Omar Courtz (#13), y Da Me (#19).