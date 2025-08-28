Rafa Martín: "Mallorca no tiene nada que envidiar a Madrid o Barcelona en coctelería"

Rafa Martín es uno de los nombres más reconocidos en el mundo de la coctelería en España. Fundador y alma de Brassclub, en pleno Passeig Mallorca de Palma, ha llevado a su local a figurar en rankings internacionales y a consolidarse como punto de referencia para quienes buscan experiencias únicas en la barra. Su trayectoria está avalada por una larga lista de premios, entre ellos un bronce en el Mundial de Pekín en 2012, y por una constante innovación que combina producto local, técnica y espectáculo. El próximo noviembre, Ángel Pérez —integrante de su equipo en Brassclub— competirá en el Campeonato de España de coctelería en Mallorca, un escaparate en el que, según Martín, su compañero tiene mucho que decir.

Usted ha competido en muchos torneos internacionales, logrando incluso el bronce en el mundial de Pekín en 2012. ¿Cómo es competir en un campeonato de coctelería?

Es algo muy especial y a la vez complicado. Te dan una serie de ingredientes con los que tienes que hacer una bebida y luego hay un jurado que lo valora. No creo que sea algo que haya que tener mucho en cuenta, en Brassclub hay premios que he conseguido pero porque mi plantilla ha insistido en ello.

¿Qué pesa más, la clientela del día a día o el prestigio de los torneos internacionales?

Obviamente la clientela y la plantilla del día a día. Mi equipo es un mayor premio que cualquier galardón internacional. Los campeonatos son puntuales y además los productos que te hacen usar no son siempre los que empleas a diario. Que el cliente tenga algo nuevo para probar cada día es más difícil que una competición.

¿Brassclub es un local exclusivo?

No, eso lo éramos hace 11 o 12 años cuando no había más bares en Passeig Mallorca. Somos un bar apto para todo el mundo y eso se demuestra en que la mayoría de nuestra clientela es gente local que viene a diario o nos llama para eventos especiales.

El cóctel 'Indiano', ahumado con un puro de la marca Cohiba / BrassClub

¿Ha cambiado la manera de hacer cócteles?

Sí, mucho. La coctelería de antes era algo casposa, donde no se pasaba del mojito, la piña colada, la caipirinha o el sex on the beach. La gente tenía miedo y relacionaba el cóctel con emborracharse. Los locales de ahora estamos muy pendientes de cocina y cuidamos mucho de lo básico añadiendo elementos nuevos como espuma o infusiones. Las creaciones de ahora también son más llamativas, nosotros tenemos cócteles como El Indiano, que ahumamos con un puro cohiba. Instagram y los vídeos ayudan mucho a vender este tipo de consumiciones.

Cada vez hay más coctelerías en la isla, ¿cree que se pueda llegar al nivel de las grandes ciudades?

Mallorca no tiene nada que envidiar a ciudades como Madrid o Barcelona. Puede que nos superen en número de locales o que tengamos el hándicap de que las cosas aquí lleguen con cierto atraso, pero a nivel de profesionales y productos están a la altura y a un nivel muy alto.

Rafa Martín en una de sus creaciones / Rafa Martín

¿Suele utilizar ingredientes locales en sus creaciones?

Muchísimos, desde herbes, Brandy Suau, el palo, ginebras locales que hacemos con Cabraboc y en general bebidas de toda la isla. El 90% de la carta tiene algún ingrediente de Mallorca.

Es importante que con los nuevos cócteles tan creativos no se pierdan las cosas más básicas Rafa Martín — Coctelero

Imagine que tuviera que crear una bebida inspirada en algunos de los sitios más conocidos de Mallorca como la Serra de Tramuntana, ¿qué utilizaría?

La Tramuntana me evoca a montes, olivo, romero, un aroma de bosque y salino por la cercanía al mar… Creo que haría algo similar a una colaboración que hicimos con Oli de Mallorca donde integrábamos aceite de oliva en la bebida en una variante del whisky sour.

¿Cómo imagina la coctelería en 30 años?

Creo que cada vez va a ser más sostenible, reduciendo el uso de elementos como pajitas y aprovechando los ingredientes al máximo. Las redes sociales también creo que la van a hacer más creativa, pero espero que no se pierda la esencia de la coctelería básica y que los bartenders no tiemblen cuando les pidan un martini o una caipirinha.