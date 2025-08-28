La justicia británica deja en libertad provisional al actor de 'Top Boy' Micheal Ward, acusado de violación

Un tribunal de Londres ha dejado este jueves en libertad provisional al actor Micheal Ward, acusado de dos delitos de violación y tres de agresión sexual. Así lo ha decidido la juez tras una breve vista en el Thames Magistrates Court, en el este de la capital británica, donde el actor ha acudido junto a su abogado para confirmar su nombre, su domicilio y su fecha de nacimiento, además de conocer oficialmente los cargos que se le imputan. Ward, nacido en Jamaica y con nacionalidad británica, se ha convertido en uno de los actores más solicitados en el Reino Unido tras su papel en la serie 'Top Boy', en la que interpretaba al narcotraficante Jamie Tovell.

Los cargos contra él guardan relación con una presunta agresión contra una mujer ocurrida en enero de 2023. Poco después de conocer los cargos el pasado julio, el propio actor negó "por completo" las acusaciones y mostró su disposición a colaborar con la justicia. "Entiendo que el proceso judicial está en curso y tengo plena confianza en que mi nombre quedará limpio. Dado el estado actual del proceso, no puedo hacer más comentarios al respecto", aseguró entonces a través de un comunicado. En la vista de este jueves no ha hecho ningún alegato, a la espera de una nueva vista el próximo 25 de septiembre en el Snaresbrook Crown Court, un tribunal del noreste de Londres.

Protección a la víctima

Hasta esa fecha, el actor tiene prohibido contactar directa o indirectamente con la víctima, quien está recibiendo el apoyo de las autoridades y cuyo nombre no ha trascendido. "Nuestros agentes especializados continúan prestando apoyo a la mujer que ha presentado la denuncia. Sabemos que las investigaciones de esta naturaleza pueden tener un impacto significativo en quienes las denuncian", aseguró el superintendente de la Policía Metropolitana Scott Ware, al frente de la investigación, poco después de conocerse los cargos.

Ward, de 27 años, saltó a la fama en 2019 tras su aparición en la película 'Blue Story' y en la serie de Netflix 'Top Boy', dos proyectos que le ayudaron a alzarse con el BAFTA al talento emergente en 2020. Desde entonces, ha participado en varias producciones importantes en el Reino Unido, entre ellas la serie de la BBC 'Small Axe' —por la que fue nominado al BAFTA a mejor actor secundario— y la película ‘El imperio de la luz’, en la que compartió cartel con Olivia Colman y Colin Firth. Su último trabajo ha sido en 'Eddington', una comedia negra de Ari Aster protagonizada por Joaquin Phoenix y Pedro Pascal.