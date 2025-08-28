El comercio de Mallorca se sube a los escenarios: PIMECO lanza 'Viu Mallorquinament Teatre'

El pequeño comercio de Mallorca estrena una iniciativa singular con la puesta en marcha de la campaña Viu Mallorquinament Teatre, presentada este martes por la Patronal del Pequeño y Mediano Comercio (PIMECO) en la Plaça Weyler de Manacor. La propuesta pretende dinamizar las compras locales y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo entre el consumo cotidiano y la cultura de la isla.

La mecánica es sencilla: los clientes que realicen adquisiciones en los establecimientos adheridos a la campaña recibirán como obsequio entradas para asistir a representaciones teatrales protagonizadas por Toni Gomila, uno de los actores más reconocidos y queridos por el público balear. De esta manera, una compra en el pequeño comercio se transforma en una experiencia que no se agota en lo económico, sino que abre la puerta a una vivencia cultural.

El mensaje que quiere trasladar PIMECO con esta iniciativa es claro: el comercio de proximidad no solo aporta productos y servicios, sino también proximidad, autenticidad y un papel esencial en la vida de los pueblos mallorquines.

El calendario de representaciones incluye cuatro funciones durante el mes de septiembre: la primera tendrá lugar en Palma el día 19, a la que seguirán Manacor el 24, Llucmajor el 25 y Porreres el 26. Según la patronal, este recorrido por diferentes municipios busca acercar la campaña a un público diverso y convertirla en un escaparate del valor del comercio local.