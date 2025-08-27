Ravel en todas sus formas sonará en Mallorca

Desde hace unos años, la Orquestra de Cambra de Mallorca promueve, en el Claustre de Sant Domingo de Pollença y en los primeros días de septiembre un ciclo de conciertos temáticos en los que se muestran las diferentes formas musicales que caracterizan a un compositor. Así, en temporadas anteriores hemos podido acercarnos a Beethoven, Mozart, Dvorak y Tchaikovsky, entre otros nombres. Este año y coincidiendo que el pasado 7 de marzo se cumplieron los ciento cincuenta años del nacimiento de Maurice Ravel, Bernat Quetglas y Magí Garcías, almas de estos festivales, proponen un acercamiento al compositor francés a partir de tres sesiones en las que intentarán abarcar la obra de uno de los grandes del Impresionismo.

Para empezar, el sábado 6 de septiembre nos encontraremos con el Ravel orquestal. Así, la Orquestra de Cambra junto al pianista Llorenç Prats, interpretará el Concierto para piano en Sol, por otra parte, la formación instrumental, en solitario, se acercará al famoso Bolero, a una de las suites tomadas de la obra Daphnis et Chloe y a la Obertura Scheherezade. Bernat Quetglas se encargará de la dirección musical.

El sábado 13 de septiembre podremos conocer de primera mano parte de la música de cámara del maestro, pues Luis María Suárez al violín y Magí Garcías al piano interpretarán la Sonata para violín y piano y la Rapsodia Tzigane del compositor, así como la Sonata de Debussy, cosa que permitirá contextualizar y comparar a los dos exponentes de la música francesa de finales del siglo XIX y principios del XX.

Para finalizar el ciclo, el sábado 20 y con el título de Exploring Ravel, el músico Toni Vaquer tomará algunas referencias musicales ravelianas y las reinterpretará en clave de jazz. Una exploración sugestiva, entre otras cosas por el hecho que el mismo compositor se interesó por esa música, el jazz, que llegaba a Europa después de haberse consolidado en los Estados Unidos.

Todas las sesiones del festival empezarán a las 20 horas. Para conseguir las entradas se han dispuesto dos formas, a través de esta web y de manera presencial en las taquillas del mismo claustro, de las 9 horas a las 14 horas.