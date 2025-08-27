El Museu Marítim de Mallorca inicia el montaje en Ses Voltes para reabrir en septiembre

El Museu Marítim de Mallorca ha comenzado el montaje del espacio expositivo de Ses Voltes, junto al Parc de la Mar, para reabrir sus puertas a finales de septiembre. Los camiones de mudanzas y los operarios iniciaron este martes la nueva etapa del recinto, que tendrá cinco salas en las que se divulgará todo lo relacionado con el mar.

El centro cultural ubicado en la muralla de Palma, declarada Bien de Interés Cultural, cuenta con un nuevo proyecto museográfico con el fin de «ofrecer un museo moderno, muy relacionado con el presente y en el que se tratará el mar de forma transversal», tal como explicó en su momento el director, Albert Forés.

Pese a que fue abierto con esa intención, el Consell lo cerró hace un año y medio debido a que halló anomalías de seguridad en la sede de Palma.

Dos de las embarcaciones que se expondrán en Ses Voltes / Instagram

Recursos audiovisuales

Las obras de reforma también se han aprovechado para mejorar la accesibilidad y la presentación de los contenidos, ya que habrá «recursos audiovisuales para que los visitantes vivan una experiencia inmersiva y enriquecedora».

El proyecto se articula en torno a tres ejes temáticos: la preservación del patrimonio marítimo subacuático y terrestre, la biodiversidad marina y la creación de un espacio para la reflexión y el debate sobre cuestiones contemporáneas relativas al mar.

Tal como explicaron desde la institución, «el objetivo es dar a conocer la historia de Mallorca a través de su vínculo con el mar y crear una conexión con el público que permita entender el legado marítimo como una parte esencial de la identidad de la isla».

La exposición se complementa con una rica colección de objetos procedentes de diversos ámbitos, entre ellos piezas arqueológicas inéditas de yacimientos subacuáticos y maquetas navales.

Todo el material se acompaña de recursos que ilustran los oficios y las artes del mar. Además de las medidas de accesibilidad, se ha llevado a cabo un nuevo proyecto de señalización exterior para dar a conocer dónde está la sede palmesana del Museu Marítim de Mallorca, ya que la otra se encuentra en el puerto de Sóller, que es muy visitado.