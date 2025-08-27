Cine
Los lugares idílicos de Mallorca vuelven al cine: este es el thriller erótico alemán grabado en la isla que está arrasando en Netflix
'Caerás', que se estrenó el pasado el 21 de agosto de 2025, sigue la historia de una mujer que al viajar a la mayor de las Baleares se ve envuelta en una relación amorosa
Mallorca se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para la industria cinematográfica, y no es difícil entender por qué. La isla ofrece una combinación única de paisajes espectaculares, desde calas escondidas de aguas cristalinas hasta majestuosas montañas y pintorescos pueblos de piedra que parecen detenidos en el tiempo.
La combinación del paisaje es precisamente uno de los elementos que hace que la propia isla se explique como un personaje más en lo que engloba toda la trama de las historias que se graban en la isla. Películas como 'El atlas de las nubes' a veces llamada también Cloud Atlas, fue una de las primeras producciones importantes de Hollywood en Mallorca. Uno de los clásicos del cine, Muerte bajo el sol, llevó a la gran pantalla la finca de Raixa, el Hotel Formentor, cala Deià y unas panorámicas de la isla de la Dragonera a la gran pantalla.
Por su parte, la película “Caerás”, protagonizada por Svenja Jung, Theo Trebs, Tijan Marei, Thomas Kretschmann y Antje Traue, cuenta la historia de una mujer que, durante una visita a su hermana en Mallorca, termina involucrándose en una relación intensa y arriesgada.
En solo 24 horas desde su estreno, Caerás —titulada originalmente Fall For Me— logró un éxito impresionante al llegar al primer lugar en más de 60 países. Su crecimiento fue rapidísimo: en apenas un día, se colocó entre lo más visto en todo dentro en Netflix, entrando en el top 10 de cada país donde la plataforma está disponible.
El tráiler de 'Caerás'
Los 3 lugares idílocos de la película
Finca Son Pi
El chalet está situado en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar. Es una finca antigua de piedra que da un toque rural y nostálgico perfecto para la historia. La villa cuenta con 3 dormitorios, 3 baños y una gran zona con piscina donde se han grabado bastantes escenas de 'Caerás'.
Banyalbufar
El pueblo de la Serra de Tramuntana cuenta con casas de piedra y cultivos en terrazas, que transmite una atmósfera de aislamiento y tranquilidad.
Cala Pi
Una cala en el sur con aguas turquesa y arena blanca, rodeada de acantilados, se convierte en un lugar clave para las emociones del relato.
