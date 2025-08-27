El grupo de rock mallorquín Gienco estrena un nuevo sencillo

Gienco es un grupo de música emergente mallorquín integrado por cuatro jóvenes mallorquines. Cautivados por el rock clásico, el blues, las baladas y el folk, comparten su pasión con versiones de sus artistas favoritos y canciones propias.

La banda está grabando su primer disco en los estudios Diorama Sound, que estará compuesto por diez canciones, y este viernes 29 estrenan su segundo sencillo, ¡Menudo porvenir!

'¡Menudo porvenir!', portada del segundo sencillo de Gienco / Gienco

Los integrantes, Joan Bris, Elías Henry, Itai Picornell y Norat Gil, se conocieron mientras se gestaba la creación del grupo. Joan Bris, compositor, guitarrista y vocalista de la banda, relata cómo fue el origen: "Yo empecé a tocar la guitarra junto una chica que cantaba y ella me presentó a Itai, quien también introdujo a Elías al grupo", cuenta el vocalista.

Tanto Elías como Itai estudiaban en el Conservatorio y fue gracias a ello por lo que conocieron Norat, con quien formaron los cuatro miembro definitivos.

Tras sus inicios en los Espais Joves, el grupo empezó a hacer conciertos en pequeñas salas y bares de las islas, con la esperanza de dar el gran salto con su primer disco.

Para Bris, crear música ha sido una forma de "terapia". "Con las canciones nunca he pensado ni siquiera en hacerme conocido [...] Mi objetivo es ayudar con mi música a quien a lo mejor no esté pasando por un buen momento, porque para mí ha sido una liberación".

De momento Gienco compone canciones en español, pero no descartan en un futuro hacerlo en catalán aprovechando que todos lo hablan a nivel nativo.