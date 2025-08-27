El festival de cortometrajes Slash Eyes llega al Rívoli lleno de sorpresas

El festival de cortometrajes Slash Eyes International Film Festival (SEIFF) celebra la primera edición de su gala de premios Golden Blades este jueves 28 y viernes 29 de agosto en el cine Rívoli de Palma, donde se proyectarán las obras más destacadas.

Con la participación de cortometrajes provenientes de países de todo el mundo, el festival busca propuestas arriesgadas que pueden haberse visto rechazadas en circuitos de festivales más convencionales.

Según Gabriel Fornés, director del festival y cineasta mallorquín, el nombre de Slash Eyes está inspirado en la escena más icónica del cortometraje Un perro andaluz del reconocido director Luis Buñuel. "El festival empezó en diciembre de 2024 porque tras terminar mi último cortometraje, no fue seleccionado en los diferentes festivales de España, pero empezó a tener mucho éxito fuera del país", reconoce el director.

Este suceso motivó al mallorquín a organizar su propio festival con el objetivo de reconocer a aquellos directores que hayan podido ser rechazados por ser diferentes. "Llevo más de 20 años dirigiendo cortometrajes, cuando haces algo poco convencional te encuentras mucho rechazo", explica Fornés.

Participación internacional

Fotograma del cortometraje Dips Fake de Anne Horel 2025 (Francia) / SEIFF

SEIFF tiene una categoría de premios mensuales que se publica en su web. La inscripción es abierta mediante plataformas online de España, Estados Unidos y China, que ha permitido la participación de cortometrajes de países diversos, como Canadá, Australia, Rusia, Corea, Japón, Kazajistán o Irán.

"No esperaba recibir obras originales, poco convencionales y con tanta personalidad", admite el cineasta mallorquín, que se muestra satisfecho tras lograr el objetivo del festival.

La virtud de ser diferente

Gabriel Fornés también adelanta que no va a haber una programación habitual y que será "una sorpresa". El director del SEIFF afirma que se inspiró en los sobres de cartas de su infancia y en la estética de los carteles de los cines de su época, queriendo transmitir esa emoción e incentidumbre a los asistentes. "Todavía me acuerdo de los carteles de los cines Hispania, Rialto, Rívoli o Metropolitan", relata el director mallorquín sobre su paso por los diferentes cines Palma.

Además, Fornés aprovechará la ocasión para proyectar su obra No porn avocado por primera vez en su tierra natal, donde invita al público a "liberarse de prejuicios y disfrutar de películas".