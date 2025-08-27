Corxeres d’estiu (XVII)
Avui és el darrer dimecres del mes d’agost. Els cicles de concerts i festivals estiuencs acaben. Ben aviat començaran les temporades de tardor-hivern. De moment, però, tenim algunes recomanacions per a tots els públics, abans de tancar aquesta secció. Esperam hagi servit com a guia.
Per avui dimecres, en el club de golf de Son Servera (21 hores), un recital líric solidari a benefici de l’associació Son Servera Solidària. Els intèrprets seran: la soprano Martina Bortolotti i el tenor Zoran Todorovic, acompanyats pel pianista Marc Laliga.
Avui mateix a Son Marroig de Deià, la pianista Anastasiya Shymchak participarà en el cicle Euroregio interpretant obres de Robert Schumann, Frederic Chopin, Franz Liszt i Bach-Busoni.
Per demà dijous a Felanitx, el so de les xeremies, flabiol i tamborino acompanyarà la ballada dels cavallets durant l’Ofrena de l’Ofici en el Convent de Sant Agustí, una litúrgia durant la qual es podrà escoltar la Missa del músic felanitxer Pare Joan Baptista Aulí, cantada per la Coral del poble i dirigida per Margalida Massutí. Aquesta Missa musical només s’interpreta dos cops l’any, el dia de Santa Margalida, patrona i el 28 d’agost, festa de Sant Agustí. La celebració començarà a les 11 hores.
També demà dijous segueix el cicle de jazz en el castell de Bellver, amb Hard Bob Drivers, un grup centrat en l’explosiu estil dels anys 50, el hard bop. Han estat banda resident al Blue Jazz Club de Palma (Hotel Saratoga) amb un concert mensual durant tres anys, i han tocat també en altres llocs com el Cafè Lisboa i Casa Planas, en esdeveniments privats i en festivals com A jazz de Mar, a Portocolom, i el Festival de Jazz d’Artà.
Divendres a la finca Can Belle (19.30 hores), la cantant Lorena Bonnin i el guitarrista Sampsa Renwick, oferiran un recital.
També divendres en el col·legi públic Melcior Rosselló i Simonet de Santa Maria del Camí (22 hores), un espectacle titulat Forró do pulpo, un viatge pel forro i altres ritmes tradicionals del Brasil, amb Aninha Paschoal (veu i zabumba), Antoni Crespí (percussió i cors) i Bruno Rodrigues (guitarra i cors). La proposta tanca el cicle Sons i estels 2025.
En el saló d’actes del Conservatori de Felanitx (20 hores), música experimental acompanyada d’un tast de vins, amb la pianista Neus Estarellas. Ho organitza la D.O. Pla i Llevant.
A Can Bonico de ses Salies, flamenc en format de jazz amb el grup Tres pel Mig.
Si el que us agrada és la música electroacústica teniu una cita a la Institució Alcover de Manacor, ja que demà a les 19.30 hores es presentarà un concert d’electroacústica i visuals.
I per acabar, el divendres, un altre plat fort a Pollença, ja que en el claustre de Sant Domingo (22 hores), el festival de Música ens proposa un concert del pianista Paul Lewis i Orquesta Sinfónica de Tenerife amb Víctor Pablo Pérez com a director. En el programa, un dels concerts per a piano i orquestra més bells del repertori, el conegut com a Concert Emperador de Beethoven, el darrer dels concerts que va escriure el compositor de Bonn, la Simfonia número 9 de Dmitri Xostakóvitx i la Marxa fúnebre de The Great Citizen, del mateix compositor rus.
