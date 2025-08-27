Cinema a la fresca proyectará 'Un paseo por el Borne' del mallorquín Nick Igea
La película se podrá ver el 2 de septiembre en la plaza Francesc Garcia i Orell a las 21 horas
Parte del elenco asistirá y presentará el filme
La película Un paseo por el Borne, dirigida por el mallorquín Nick Igea, se proyectará gratuitamente el próximo martes 2 de septiembre en Cinema a la Fresca, a las 21h, en la plaza de Francesc Garcia i Orell.
Esta producción está protagonizada por Rodolfo Sancho, Ruth Gabriel y Natalia Verbeke, y cuenta con la participación de intérpretes de Baleares como Lluís Oliver, Toni-Lluís Reyes, Pedro Orell, Toni Pons, Jaume Fuster y Lina Mira, entre otros.
La película de Igea, que se estrenó en pasado año en el Atlàntida Mallorca Film Fest, con la asistencia del director y de Rodolfo Sancho y Ruth Gabriel, fue rodada en Palma durante el invierno de 2023.
A la proyección del próximo 2 de septiembre en Cinema a la fresca asistirán los actores Pedro Orell, Toni Pons, Jaume Fuster y Lina Mira, que se encargarán de presentar la película.
Un paseo por el Borne ha obtenido hasta la fecha 35 premios internacionales, entre los que destacan los de mejor película otorgados en el Festival Internacional de Cine de Selma (Alabama, Estados Unidos), en el Festival Internacional de Cine de Noida (India) o en el London Frames Internacional Film Festival (Reino Unido), según indica su equipo.
Premios obtenidos
Por este filme, el actor Rodolfo Sancho ha obtenido tres premios como mejor actor: Hollywood Gold Award (Estados Unidos), Kraken Int. Film Festival (Milán, Italia) y New York Movie Awards (Estados Unidos).
El mallorquín Nick Igea ha conseguido también varios premios como coguionista y director de la película. El músico y también mallorquín Miquel Àngel Aguiló ha sido galardonado con dos premios a la mejor banda sonora original, en Nueva York y en Londres.
Además de los premios obtenidos, la película ha sido seleccionada para participar en festivales como los de Fort Smith (Arkansas), Gloucester (Reino Unido), Indie Vegas o Santa Fe de Antioquia (Colombia), entre otros. Esta misma semana ha sido elegida para formar parte del International Brighlight Film Festival de Los Angeles. Solo 22 largometrajes han sido seleccionados de entre 176 llegados de todo el mundo. Y solo tres películas de las 22 seleccionadas son europeas, siendo Un paseo por el Borne la única representante española en el festival, remarca la productora.
Un paseo por el Borne cuenta con el apoyo del ICIB (Govern de les Illes Balears), Fundació Mallorca Turisme (Consell de Mallorca), Ajuntament de Palma, IB3 y Ayuntamiento de Madrid, entre otros.
