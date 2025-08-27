El centro s'Abeurador de Santanyí expone obra de Julià Panadès, Laia Ventayol y Mar Guerrero

La obra de los artistas mallorquines Julià Panadès, Laia Ventayol y Mar Guerrero conforman la exposición Medir la geografía: nuevos territorios, que se inaugurará el próximo 5 de septiembre en el Centre Multidisciplinari s'Abeurador de Santanyí y que forma parte de la Biennal B.

Comisariada por Esmeralda Gómez Galera, esta exposición reúne aproximaciones estéticas a la geografía a través de la obra de Julià Panadès, Laia Ventayol y Mar Guerrero.

Medir la geografía: nuevos territorios es un montaje de Es Baluard Museu, con coordinación de Pilar Rubí y Solange Artiles. La muestra se podrá contemplar entre el 6 y el 27 se septiembre.

Julià Panadès (Ses Salines, 1981) trabaja con rastros materiales de la presencia humana en entornos naturales, deshechos y basura, que acaban siendo material de creación. “Genera tótems esbeltos de una extraña belleza cuya fragilidad y precario equilibrio es un reflejo vívido de nuestra propia situación y relación con un presente contradictorio”, destaca Es Baluard.

Laia Ventayol (Artà, 1984) es una artista visual que utiliza el vídeo, la performance, la instalación o la conversación para crear sus obras, en las que “investiga el conjunto de relaciones que las personas establecen con sus entornos en actividades productivas que dependen del agua”.

Mar Guerrero (Palma, 1991) desarrolla su práctica “en un interesante cruce entre el arte y la astronomía, investiga la simbología de la esfera en un sentido amplio, emplazándola en lugares inhóspitos y trazando sus contornos obsesivamente en instalaciones”, explican los responsables de esta exposición en Santanyí.

La Biennal B es una iniciativa del Consell de Mallorca y de Es Baluard para promover la colaboración entre artistas contemporáneos y profesionales de la artesanía de diferentes municipios.