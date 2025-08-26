Los nuevos abonos del Teatre Principal de Palma tienen hasta un 40% de descuento

El público fiel al Teatre Principal de Palma y todo aquel que quiera asistir a cinco o más espectáculos esta temporada tendrán un 40% de descuento si compra el llamado abono Extra. El espacio escénico de Ciutat reabre la taquilla este miércoles a las 11 horas para que los espectadores puedan adquirir esta oferta, que también se puede obtener en la página web: teatreprincipal.com.

Hay cuatro abonos más a precios reducidos, que son el denominado General, que permite la entrada a tres o cuatro espectáculos con un 25% de descuento; el Duo, que son dos entradas conjuntas en dos o más representaciones con un 25% de descuento; el Familiar Intergeneracional, donde se ofrecen dos entradas para dos o más obras de la programación familiar, también con un 25% de descuento; y otro especial para la Temporada de Ópera, con el que poder asistir a dos o más espectáculos líricos a un precio un 20% más barato.

Entradas individuales

Las entradas individuales se podrán comprar a partir del lunes, 1 de septiembre, en la página web y a partir del miércoles 3 en taquilla. Tal como informaron desde el Principal, de esta manera ofrecen «unos días de margen y ventaja a los abonados para poder escoger las mejores localidades al mejor precio con el fin de agradecerles su confianza y fidelidad».

Además, por la compra de uno de los abonos regalan una suscripción anual a Principal a la Carta, la plataforma de contenidos donde están las representaciones de teatro, música, danza y ópera de la temporada.

La programación comenzará el 15 de septiembre con una visita guiada dramatizada bajo el título Usted está aquí a cargo de la actriz Anna Berenguer, que también se ofrecerá el día 22.

La música dará el pistoletazo de salida en escena con la pianista Muza Rubackyte el día 17 de septiembre en el marco del Festival Chopin.

En total habrá cerca de medio centenar de obras y demás espectáculos durante esta temporada, con intérpretes tan destacados como Josep Maria Pou, Darío Grandinetti, Ana Duato, Pep Tosar, Pere Arquillué, Lluís Homar y Oriol Broggi, entre otros.