Jaime Anglada pasa a planta tras más de dos semanas en la UCI de Son Espases

El cantante mallorquín Jaime Anglada ha sido trasladado a planta de hospitalización convencional y permanecerá ingresado a cargo del servicio de Traumatología del Hospital Universitario de Son Espases.

Así consta en el último parte médico sobre el estado del artista, quien ha pasado un poco más de dos semanas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El pasado 8 de agosto fue atropellado por un coche cuando circulaba con su moto por la avenida Joan Miró de Palma y fue trasladado por los servicios de emergencias a Son Espases en estado grave.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven permanece en prisión provisional.