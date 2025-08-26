La última
Nathy Peluso presenta su nuevo disco en Ibiza con tres exclusivos conciertos
La cantante argentina interpretó 'Grasa', su último álbum que le ha merecido varios Grammy
Juan Suárez
La cantante, bailarina y compositora argentina Nathy Peluso ha montado este verano su base en Ibiza, donde ha participado en tres eventos como protagonista. El primero fue una colaboración con el diseñador argentino Marcelo Burlón, su segunda aparición fue en la presentación del numero especial sobre Ibiza de la revista de gastronomía Tapas en el hotel Los Enamorados de Portinatx y la tercera, con su espectáculo ‘Grasa’ en una fiesta organizada por la plataforma musical Boiler Room y patrocinada por el tequila Patrón en Las Cicadas de Santa Gertrudis.
Tras un largo recorrido como cantante de jazz, funky, soul y blues por Barcelona, Alicante y Murcia, la artista de Buenos Aires logró configurar un estilo propio en España basado en su conocimiento de técnicas escénicas y teatrales, lo que la han llevado a obtener varios Grammy con su nuevo disco: ‘Grasa’.
La intérprete de temas tan populares como ‘Corashe’, ‘Delito’ y ‘La despedida’ está de gira por España con un show basado en su último trabajo en un formato en el que la artista canta sobre las bases musicales de sus canciones que pinchan djs. En esta ocasión estuvo acompañada de intérpretes del ZsongoClub, djs locales y Klandestina.
