Eva Longoria, la mejor embajadora de Mallorca
La actriz estadounidense, que estos días rueda en la isla escenas de su nueva serie, ha compartido junto a sus amigas imágenes en algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad
La estancia de Eva Longoria en Mallorca sigue acaparando miradas y titulares. La actriz de Mujeres desesperadas, que desde hace días combina agenda profesional y ocio en la isla, fue vista este lunes recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos de Palma. Su presencia no ha pasado desapercibida y confirma el estrecho vínculo que mantiene con la isla, que en estos días se ha convertido tanto en su lugar de trabajo como en escenario de sus momentos más familiares.
Las imágenes más recientes han llegado a través de las Instagram Stories de la actriz y bailarina Clarita Terissi (@claritaterissi), quien compartió varias instantáneas en las que aparece junto a Longoria y la también intérprete y empresaria María Bravo. En ellas se puede ver al trío disfrutando del entorno de la Catedral de Mallorca y posando en la Plaza España, frente al monumento al rey Jaume I.
Longoria también ha sido vista en el Auditòrium de Palma, donde aprovechó para continuar su rodaje acompañada de su hijo y su mascota. Además, sorprendió en redes sociales al publicar en TikTok un vídeo en el que baila la popular Macarena junto a sus amigas en una playa mallorquina.
Rodaje internacional en Mallorca
La actriz rueda en la isla The Last Sunrise, dirigida por Carlson Young y basada en una novela de Anna Todd. La película, que se espera que se estrene en Amazon Prime Video en 2026, cuenta con un reparto internacional y sitúa a Mallorca como escenario central de la historia.
