Escalandrum inaugura el Jazz Voyeur Festival, que tendrá a Leonor Watling y a Fred Hersch como grandes protagonistas

El Jazz Voyeur Festival celebra este año su mayoría de edad y lo hace con un cartel de primer nivel en el que brillan nombres internacionales y nacionales. El certamen, que durante casi dos décadas se ha consolidado como un refugio para los amantes del jazz en Mallorca, arranca el próximo 5 de septiembre con el concierto de Escalandrum, la reconocida banda argentina de tango y jazz liderada por Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto del legendario Astor Piazzolla. Con más de 25 años de trayectoria, 15 discos editados y giras en todo el mundo, el sexteto actuará en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears en un recital que servirá como adelanto de esta edición especial.

El grupo Escalandrum, los primeros en actuar en el Jazz Voyeur / .

El festival vivirá también uno de sus momentos más esperados con el encuentro inédito entre Leonor Watling y Leo Sidran, que presentarán su proyecto conjunto Leo & Leo el 20 de noviembre en el Teatre Principal de Palma. Tras más de quince años de amistad, ambos artistas han grabado por primera vez un repertorio que mezcla composiciones originales con nuevas versiones de la discografía del músico estadounidense.

La programación se completa con figuras de referencia mundial. El pianista Fred Hersch, nominado en quince ocasiones a los Grammy y considerado uno de los improvisadores más influyentes del jazz contemporáneo, actuará el 11 de octubre en Es Baluard Museu con su propuesta en solitario Silent, Listening. En noviembre será el turno del guitarrista Bill Frisell, acompañado por Thomas Morgan y Rudy Royston, en su primera visita a Mallorca, también en el Conservatori.

El pianista Fred Hersch / Roberto Cifarelli

Diciembre traerá dos citas de gran expectación: el virtuoso canadiense Tony Ann, con su fusión entre lo clásico y lo neoclásico en el Trui Teatre, y el Chicago Mass Choir, que ofrecerá su espectáculo Sweet Home Chicago.

“Cumplir 18 ediciones y alcanzar la mayoría de edad tiene un valor simbólico muy significativo tanto en la vida de las personas como en el recorrido de un proyecto cultural”, ha señalado el director del festival, Roberto Menéndez, que subraya la importancia de abrir una nueva etapa manteniendo la identidad del certamen y apostando por la viabilidad futura.