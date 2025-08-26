Escalandrum inaugura el Jazz Voyeur Festival, que tendrá a Leonor Watling y a Fred Hersch como grandes protagonistas
Los conciertos reunirán entre septiembre y diciembre a otras figuras internacionales como Bill Frisell, Tony Ann y Chicago Mass Choir
El Jazz Voyeur Festival celebra este año su mayoría de edad y lo hace con un cartel de primer nivel en el que brillan nombres internacionales y nacionales. El certamen, que durante casi dos décadas se ha consolidado como un refugio para los amantes del jazz en Mallorca, arranca el próximo 5 de septiembre con el concierto de Escalandrum, la reconocida banda argentina de tango y jazz liderada por Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto del legendario Astor Piazzolla. Con más de 25 años de trayectoria, 15 discos editados y giras en todo el mundo, el sexteto actuará en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears en un recital que servirá como adelanto de esta edición especial.
El festival vivirá también uno de sus momentos más esperados con el encuentro inédito entre Leonor Watling y Leo Sidran, que presentarán su proyecto conjunto Leo & Leo el 20 de noviembre en el Teatre Principal de Palma. Tras más de quince años de amistad, ambos artistas han grabado por primera vez un repertorio que mezcla composiciones originales con nuevas versiones de la discografía del músico estadounidense.
La programación se completa con figuras de referencia mundial. El pianista Fred Hersch, nominado en quince ocasiones a los Grammy y considerado uno de los improvisadores más influyentes del jazz contemporáneo, actuará el 11 de octubre en Es Baluard Museu con su propuesta en solitario Silent, Listening. En noviembre será el turno del guitarrista Bill Frisell, acompañado por Thomas Morgan y Rudy Royston, en su primera visita a Mallorca, también en el Conservatori.
Diciembre traerá dos citas de gran expectación: el virtuoso canadiense Tony Ann, con su fusión entre lo clásico y lo neoclásico en el Trui Teatre, y el Chicago Mass Choir, que ofrecerá su espectáculo Sweet Home Chicago.
“Cumplir 18 ediciones y alcanzar la mayoría de edad tiene un valor simbólico muy significativo tanto en la vida de las personas como en el recorrido de un proyecto cultural”, ha señalado el director del festival, Roberto Menéndez, que subraya la importancia de abrir una nueva etapa manteniendo la identidad del certamen y apostando por la viabilidad futura.
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
- Crazy Me: el superyate de 30 millones con piscina-discoteca y un propietario misterioso navega por Baleares
- El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
- Zona gris legal': un restaurante en Mallorca añade un 10 % de propina directamente a la cuenta
- Cien años de ses Cent Cases de Pere Garau: Dos pesetas por semana para ser dueño de una casa en Palma