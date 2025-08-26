El Dúo Dinámico, una larga relación musical con Mallorca

Con más de seis décadas de carrera musical a sus espaldas, el Dúo Dinámico recaló en numerosas ocasiones en Mallorca con sus exitosos espectáculos.

La pareja artística formada por Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, que ha fallecido este martes, actuó en recintos tan emblemáticos de la isla como el Casino de Mallorca cuando estaba ubicado en Calvià, la desaparecida sala de fiestas Tito’s y el Auditorium de Palma.

Antes de un concierto en 1987 en el escenario de la familia Ferragut, los cantautores concedieron una entrevista a Diario de Mallorca en la que se definían como “cantantes de épocas positivas”.

Se referían a que triunfaron durante el boom turístico de la década de los 60, cuando compusieron canciones como En una isla maravillosa, dedicada a Mallorca. Tras retirarse durante la transición, volvieron a subir a las tablas en la recién estrenada democracia, los años 80, cuando reunían entre el público hasta tres generaciones de seguidores.

Mecano

También hablaron de sus artistas preferidos en aquella época y no dudaron en mencionar a Joaquín Sabina y Mecano. El recién fallecido Manuel de la Calva afirmó del trío que “son los mejores, los más creativos, con buena producción y calidad excepcional”.

“Además, suenan español -añadió-. A eso yo le doy mucha importancia porque considero que no se puede competir con la música anglosajona en su propio terreno, es como llevar un sándwich a un banquete”, comparó.

Precisamente al año siguiente participaron junto a Ana Torroja en una grabación en Mallorca para el programa televisivo Esta noche contigo, que se emitía desde la sala Paladium del Casino.