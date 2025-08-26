108 trabajos optan a los X Premios de Periodismo de la APIB, dotados con 5.300 euros
La APIB reconoce el mejor periodismo de 2024 con premios que destacan la calidad, la investigación y la repercusión social
Un total de 108 piezas periodísticas se han presentado a los X Premios de Periodismo de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), dotados con 5.300 euros: 66 de prensa impresa, digital y agencias, 18 de televisión, 11 de radio y 13 de fotoperiodismo.
Desde la anterior convocatoria, en la que se presentaron 68 trabajos, se ha limitado a tres el número de piezas por candidato, ha detallado la APIB en un comunicado.
El fallo se dará a conocer el 2 de octubre, a las 19.00, en el Hotel Valparaíso, con la presencia del jurado, periodistas, directores de medios y autoridades.
Los galardones se reparten en un primer premio (categoría absoluta), dotado con 2.000 euros y una escultura inédita de la artista Maria Genovard; un segundo con 1.000 euros; tres accésit de 500 euros para prensa, radio y televisión, y una categoría especial para fotoperiodismo, también de 500 euros.
El concurso reconoce las mejores piezas del género informativo (noticias, reportajes, documentales o entrevistas) publicadas o difundidas en 2024.
Las temáticas son libres, primando aspectos de alta repercusión pública y social, y que sean ejemplo de un periodismo responsable y comprometido, y cuya publicación tenga una especial trascendencia para la consolidación del Estado democrático y de los derechos fundamentales. Se valora de forma especial el periodismo denuncia y de investigación.
El jurado valorará el interés informativo, calidad, estilo y lenguaje, diversidad y contraste de fuentes, originalidad y repercusión pública o social.
Este es el jurado
El jurado lo componen el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa Española (FAPE), Miguel Ángel Noceda; el periodista y autor del manual 'El estilo del periodista', Álex Grijelmo; el director de Medios del grupo Henneo, Miguel Ángel Liso; el periodista y escritor Nacho Carretero; el periodista y escritor Antonio Pampliega; el profesor de la Universidad de Málaga Francisco Javier Paniagua; el de la Jaume I Francisco Fernández; el vicepresidente de APIB y director de Comunicación de El Corte Inglés, Antonio Sánchez; el vicepresidente de APIB y profesor en CESAG-Comillas, Manuel Aguilera y la presidenta de APIB y profesora del CESAG-Comillas, Ángeles Durán.
