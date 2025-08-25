El universo cinematográfico de Paul Thomas Anderson llega a CineCiutat
La sala palmesana presenta un nuevo ciclo dedicado al reconocido director de cine estadounidense durante el mes de septiembre
CineCiutat presenta un nuevo ciclo de películas dedicadas al mundo cinematográfico de Paul Thomas Anderson. Durante el mes de septiembre, se proyectarán hasta cinco películas del reconocido director estadounidense en la Sala 1 de CineCiutat, convirtiéndose así en el primer lugar de la isla con proyecciones restauradas y remasterizadas de películas rodadas en celuloide.
Con este nuevo ciclo, CineCiutat ofrece al público la oportunidad de redescubrir hasta cuatro de las obras más representativas de Paul Thomas Anderson, como Pozos de ambición, El hilo invisible, Licorice Pizza o Punch-Drunk-Love. Y para el último día de la programación, el 26 de septiembre, se estrenará en primicia su último trabajo, One Battle After Another.
Además, para cada sesión del ciclo, contarán con la presentación de un crítico o creador invitado que contará el contexto de la película y su rol dentro del universo del director.
Con esta iniciativa, CineCiutat reafirma su compromiso con el sector, defendiendo que "el cine se vive mejor en las pantallas grandes".
