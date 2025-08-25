Spanish Brass protagonizará el concierto solidario del Festival de Pollença

El reconocido quinteto de metal Spanish Brass actuará este martes, 26 de agosto, en el concierto solidario del Festival de Pollença. Los beneficios de esta cita estarán destinadas a la Obreria del Puig de Pollença y a la Societat Musical l'Artesana de Catarroja, en Valencia. La velada ofrecerá interpretaciones de obras de Joan Manuel Serrat, Piazzola, Leonard Bernstein y películas de James Bond en el Claustro de Santo Domingo en Pollença.

Con más de 30 años de trayectoria, galardonado con el Premio Nacional de Múscia de 2020 y más de 30 producciones discográfiocas, Spanish Brass combinará las obras más emblemáticas de su repertorio con nuevas composiciones y arreglos hechos especialmente para la ocasión.

El programa incluye obras de Berio, Lutosławski, García Abril, Pilar Jurado o Núria Núñez, además de adaptaciones de Bach, Turina, Falla, Legrand, Jobim o Cosma.

Esta edición del Festival de Pollença finalizará este viernes 29 con la actuación del reconocido pianista británico Paul Lewis, quien lo hará junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Víctor Pablo Pérez.