CONCURSO
DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?
Terminamos esta semana el juego veraniego consistente en adivinar un personaje a partir de algunas pistas sobre el mismo, que vamos dando de lunes a viernes. Esperamos que esta sección les haya entretenido.
Los que quieran participar pueden mandar sus soluciones a participacion@diariodemallorca.es y entre los acertantes sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital durante un mes a Diario de Mallorca.
Las pistas:
- Pista 1: A pesar de su edad, se mantiene joven.
- Pista 2: Podría haber conocido a Dante.
