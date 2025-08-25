El músico Jaime Anglada sigue mejorando y será trasladado a planta
El estado del cantautor mallorquín "es bueno", según el último parte médico del hospital de Son Espases
El cantautor Jaime Anglada será trasladado a planta debido a la mejoría que está experimentando en los últimos días. El estado del músico mallorquín «es bueno», tal como ha informado el último parte médico, de ahí que esté previsto que pase a "planta de hospitalización convencional en los próximos días".
Su evolución está siendo «satisfactoria» tras haber sufrido un atropello el pasado 8 de agosto que hizo temer por su vida. Durante las primeras semanas estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos y, tras dos exitosas operaciones, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intermedios, una zona menos restringida.
