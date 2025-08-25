Óbito

Muere Verónica Echegui a los 42 años

La actriz madrileña ha fallecido este domingo tras ser ingresada en el Hospital 12 de Octubre

Las mejores imágenes de la carrera de Verónica Echegui

Las mejores imágenes de la carrera de Verónica Echegui

Ver galería

Verónica Echegui posa con el Goya a mejor corto en la 36 gala de los Premios Goya. / Javier Ramirez

Pedro del Corral

Madrid

La actiz Verónica Echegui ha fallecido este domingo a los 42 años. Según ha adelantado El Mundo, la intérprete madrileña había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre debido a una enfermedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
  2. Los restaurantes enfocados a los residentes sortean la caída del consumo en las zonas turísticas: 'Nuestros clientes son los mallorquines
  3. Pep Cañellas: «Al principio teníamos que comprar todos los hoteles, nadie se fiaba de nosotros como gestores»
  4. Sesión de entreno con Cristiano y Georgina en Mallorca
  5. Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad
  6. El bofetón del ‘municipal’ o el vecino que no entendía qué era un cheque: un funcionario del Ayuntamiento de Santa Margalida recopila las anécdotas que no se ven
  7. Encuentran los efectos personales de Matilde, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia, en el basurero de su hotel
  8. El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio

El actor Mark Ruffalo critica la situación en Gaza: "Es un acto criminal cometido por Israel"

El actor Mark Ruffalo critica la situación en Gaza: "Es un acto criminal cometido por Israel"

Pau Toni Homar y Ramón Gutiérrez, campeones de Europa de RS Venture Connect

Pau Toni Homar y Ramón Gutiérrez, campeones de Europa de RS Venture Connect

El Govern destina 38.000 euros a las reales academias de Baleares

El Govern destina 38.000 euros a las reales academias de Baleares

Verónica Echegui, una imprescindible del cine español de las últimas décadas

Verónica Echegui, una imprescindible del cine español de las últimas décadas

Gadma, tras limpiar el faro de ses Salines: "Hemos pasado de la isla de la calma a la isla de la suciedad"

Gadma, tras limpiar el faro de ses Salines: "Hemos pasado de la isla de la calma a la isla de la suciedad"

FOTOS | Las imágenes de la limpieza del litoral del far de ses Salines

FOTOS | Las imágenes de la limpieza del litoral del far de ses Salines

VÍDEO | El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio

VÍDEO | El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio

El músico Jaime Anglada sigue mejorando y será trasladado a planta

El músico Jaime Anglada sigue mejorando y será trasladado a planta
Tracking Pixel Contents