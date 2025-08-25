El Govern destina 38.000 euros a las reales academias de Baleares

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha abierto la convocatoria de subvenciones dirigida a las reales academias de Baleares, con una dotación total de 38.000 euros con cargo a los presupuestos autonómicos de 2025.

El objetivo de estas ayudas es apoyar la labor investigadora, divulgativa y cultural de estas corporaciones, consideradas de derecho público, así como favorecer la transferencia de conocimiento hacia la sociedad. Los fondos cubrirán iniciativas como cursos, jornadas, conferencias, seminarios, programas de investigación y publicaciones, además de proyectos digitales y la organización de exposiciones, ferias y conciertos.

Al igual que en la convocatoria del año pasado, podrán incluirse gastos de funcionamiento de las sedes como alquiler, suministros, tasas e impuestos siempre que resulten indispensables para el desarrollo de la actividad subvencionada.

La Conselleria ha destacado que el anticipo del 100% de la cuantía se justifica por el carácter no lucrativo de estas entidades y sus limitaciones de acceso al crédito, lo que dificulta que puedan adelantar el coste de sus proyectos.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 15 de septiembre a través del trámite telemático habilitado por la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, disponible en la web del Govern y en su sede electrónica.