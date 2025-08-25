El Auditorium de Palma trae a Ana Belén, Raphael, Rozalén y una versión sinfónica de ‘Malinche’

El Auditorium de Palma ya ha comenzado la nueva temporada de espectáculos en la que destacan los nombres de grandes voces del panorama nacional, como Ana Belén, Rozalén, Raphael y Miguel Ríos, además de la versión sinfónica del musical Malinche, creado por Nacho Cano. La cartelera para los próximos meses incluye propuestas familiares, ballet, música clásica y humor.

Raphael ofrecerá dos conciertos en el Auditorium. | EFE

Malinche Symphonic es un espectáculo creado a partir de la banda sonora del musical de Nacho Cano y se podrá ver en el Auditorium los días 20 y 21 de septiembre. Este montaje audiovisual fusiona orquesta sinfónica y banda de rock. En su puesta en escena participan más de 60 artistas.

La siguiente gran cita musical es con Ana Belén, el 4 de octubre. La artista está llevando a cabo una gira en la que repasa los grandes éxitos de su repertorio y presenta algún tema nuevo que formará parte de su próximo disco. Sobre el escenario, estará acompañada por una banda de músicos.

Raphael, otro grande de la música, actuará los días 24 y 25 de octubre. Raphaelísimo es el título de la gira que ha emprendido tras haber sido diagnosticado de un linfoma cerebral. El concierto tendrá una duración de unos 90 minutos en los que sonarán Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo, entre los muchos éxitos del cantante.

Una semana después llegará Rozalén (31 de octubre), con su gira y disco El abrazo. La cantante, compositora y música de Albacete es autora de temas como La Puerta Violeta y Vivir. En los próximos Latin Grammy, que se celebrarán en noviembre, será reconocida como «una de las cantautoras más influyentes del mundo hispanohablante» por su trabajo por la inclusividad (actúa acompañada de Beatriz Romero que interpreta sus canciones en lengua de signos) y su compromiso social.

Miguel Ríos inicia la gira El último Vals el próximo mes de octubre y llegará al Auditorium de Palma el 9 de enero de 2026. El veterano rockero ha publicado un nuevo tema que es el adelanto del disco que lanzará tras este verano y que presentará en este tour por teatros.

Ana Belén repasará sus éxitos y presentará algún tema nuevo. / Europa Press

Bebe (10 de octubre), Rocky Horror Show con Jason Donovan (del 16 al 19 de octubre), Los Secretos (5 de diciembre) y la gira de despedida de Medina Azahara (1 de noviembre), Mamma Mia (del 6 al 16 de noviembre) y Café Quijano (7 de febrero) son otras de las citas musicales de la nueva temporada.

Para los niños, coincidiendo con puentes y vacaciones de Navidad, se han programado La Sirenita, Aladdín y La reina del hielo.

Comedias y monólogos

El humor lo aportarán la comedia Trío, que se podrá ver del 19 al 21 de septiembre; también actuará Edu Soto con Más vale solo que ciento volando, los días 10 y 11 de octubre; Carles Sans traerá Por fin solo, 21 y 22 de noviembre. El humorista Lamine Thior presentará Más que palabras, el 12 de diciembre, y se podrá ver al mallorquín Yunez Chaib con En directo, el 20 de diciembre. En esta temporada volverá Corta el cable rojo, espectáculo de improvisación, los días 10 y 11 de enero.