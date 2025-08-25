Anastasiya Shymchak sustituye al pianista Ye An en el Festival Internacional de Música de Deià

El Festival Internacional de Música de Deià ha anunciado a la joven pianista bielorrusa Anastasiya Shymchak como sustituta del intérprete chino Ye An, quien comunicó al festival su imposibilidad de participar debido a problemas con la gestión de la visa en su país de origen. Por ello, Shymchak será quien oficialmente participe del ciclo de conciertos dedicado al Euregio Piano Series 2025.

La joven pianista bielorrusa, nacida en 2007, comenzó a tocar el piano con tres años con la profesora Elena Yuryevna Loginova, y con tan solo cinco años participó en su primer concurso internacional en Lituania.

En la actualidad, Anastasiya Shymchak estudia en la Escuela Superior de Música Estatal Wojciech Kilar en Katowice junto al profesor Zbigniew Raubo.

A su corta edad ya ha podido participar en numerosos concursos por toda Europa, destacándose con un concierto en la casa de Fryderyk Chopin en Żelazowa Wola, el segundo premio del Concurso Internacional de Música Juliusz Zarębski 2024 y el primer premio del grupo B del Concurso Internacional de Piano Euregio Piano Award 2025.

La joven artista se subirá al escenario de Son Marroig este miércoles, 27 de agosto, donde interpretará obras de Robert Schumann, Bach-Busoni, F. Chopin y F. Liszt.